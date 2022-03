Dune 2: Austin Butler in trattative per il ruolo di Feyd-Rautha

Nel film Dune 2 potrebbe recitare anche Austin Butler, prossimamente interprete di Elvis Presley nel progetto diretto da Baz Luhrmann. Il sequel diretto da Denis Villeneuve arriverà nei cinema il 20 ottobre 2023 e sarà prodotto da Legendary.

In Dune: Part Two l'attore Austin Butler potrebbe avere la parte di Feyd-Rautha, personaggio molto amato dai fan dei romanzi di Frank Herbert che nel film diretto da David Lynch è stato interpretato da Sting. Tra le pagine dei romanzi è il nipote più giovane e l'erede del Barone Vladimir Harkonnen. Il giovane è crudele, infido e astuto quanto lo zio.

Nel cast ci saranno Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin.

Così come nel primo film Paul Atreidis era stato al centro della narrazione, il secondo capitolo dovrebbe avere al centro Chani, il personaggio affidato a Zendaya. Villeneuve aveva spiegato: "Non vedo l'ora di girare la seconda parte di Dune per riaverli insieme, sapendo inoltre che nel prossimo capitolo Zendaya sarà la protagonista della storia".

Dune è "un'epica avventura ricca di emozioni, che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione e che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".