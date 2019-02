Dumbo, nel nuovo trailer in italiano rivive la magia del classico Disney!

Francesco Bellu

Dumbo ritorna a volare grazie a Tim Burton il 28 marzo. Il secondo trailer italiano del film Disney è un vero e proprio viaggio da fiaba intinto nei colori pastello, dove il classico d'animazione del 1941 prende finalmente vita per un'avventura che vuole coniugare, da un lato, l'effetto nostalgia per i più grandi, dall'altro, incantare le nuove generazioni.

Un progetto, quello di Dumbo, che sembra fatto apposta per Tim Burton che ha fatto della diversità e delle difficoltà dell'accettazione di chi non è secondo i canoni prestabiliti la sua peculiarità poetica. Sin da quel Pee-wee che ha sancito il suo esordio sullo schermo nel 1985, passando per Edward mani di forbice a Frankenweenie. Il nuovo video mostra tutti i tratti salienti della storia del dolce elefantino, la sua nascita, lo sgomento per quelle orecchie troppo grandi, "Devono sparire" urla il direttore del circo, l'affetto di due bambini, Milly e Joe, figli di Holt Farrier, ex prodigio circense, ora reduce di guerra, a cui presta il volto Colin Farrell. Sarà grazie a loro che il piccolo animale riuscirà a superare le prove più difficili, come la derisione di chi lo trova troppo ridicolo o l'allontanamento da sua madre. Chissà se anche nella versione live action troveremo la struggente ninna nanna in cui la mamma lo culla, facendolo dondolare sulla proboscide mentre è imprigionata dietro le sbarre.

Nel cast di quello che è tra i film più attesi del 2019 insieme a Farrell ci sono: Danny DeVito nel ruolo del direttore del circo e Michael Keaton ed Eva Green, che interpretano un talent scout e una trapezista rapiti dalle doti di Dumbo e intenzionati a trasformarlo in una star da cui trarre profitto. Nico Parker e Finley Hobbins, che interpreano i due ragazzi, sono invece al loro debutto sul grande schermo.

Ecco il trailer ita di Dumbo!