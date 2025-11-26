I consigli di Drew Barrymore ai fan americani: ecco come passare il Giorno del Ringraziamento da soli

La star di E.T. l'Extraterrestre ha fornito le linee guida da seguire per passare un Thanksgiving perfetto anche se non si è in compagnia.

In un video su TikTok, Drew Barrymore ha condiviso i propri consigli ai fan statunitensi per poter trascorrere un sereno Giorno del Ringraziamento anche in solitaria.

Nel video, si vede Drew Barrymore camminare dietro le quinte del suo show televisivo, il The Drew Barrymore Show e rivolgendosi ai suoi fan sui social ha fornito qualche utile indicazione.

I consigli di Drew Barrymore

"(Ho dei consigli) perché ho trascorso la maggior parte dei miei Giorni del Ringraziamento da sola" ha esordito Barrymore "E poi ho capito due cose: se ero sola, non mi sentivo male per questo, mi piaceva. Un momento per me stessa. Quindi, l'ho riformulato".

Drew Barrymore e Jimmy Fallon in una scena di L'amore in gioco

Barrymore ha poi osservato di aver partecipato anche a celebrazioni di Friendsgiving in passato, ovvero la tendenza a celebrare il Giorno del Ringraziamento con gli amici invece della famiglia tradizionale, magari perché impossibilitati a spostarsi e tornare a casa: "Oppure faccio un Friendsgiving. Ognuno porta qualcosa oppure mangiate pizza o cibo cinese, e create un tema" ha spiegato.

Un nuovo libro per il Ringraziamento suggerito da Drew Barrymore

"Un'altra cosa fantastica che facevo. Leggi un libro, dall'inizio alla fine, e così quel giorno diventa sempre il giorno in cui hai letto quel libro" ha continuato l'attrice "Puoi fare un book club da solo".

Nonostante in passato abbia trascorso il Giorno del Ringraziamento da sola e oggi sforni consigli per poterlo passare serenamente anche senza compagnia, Drew Barrymore probabilmente trascorrerà l'evento di quest'anno con la sua famiglia, comprese le sue figlie Olive, 13 anni, e Frankie, 11, avute insieme al'ex marito Will Kopelman.

Drew Barrymore è famosa in tutto il mondo per aver recitato da bambina in E.T. l'Extraterrestre e per le sue commedie di successo come Mai stata baciata e 50 volte il primo bacio. Da diversi anni conduce il suo talk show di interviste, The Drew Barrymore Show, in cui ospita spesso star e colleghi di Hollywood.