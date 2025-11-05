Drew Barrymore chiama l’ex Luke Wilson in diretta tv: il messaggio d’affetto della star di E.T.

Nell'ultima puntata del suo talk show, The Drew Barrymore Show, la conduttrice e star di E.T. l'Extraterrestre ha accolto in studio il produttore Vince Gilligan.

I due lavorarono insieme al film Fast Food nel 1998 insieme a Luke Wilson e proprio l'attore è stato al centro della telefonata improvvisata di Barrymore in studio.

Drew Barrymore ha chiamato in diretta Luke Wilson

Peccato che la telefonata sia finita nella segreteria telefonica. A quel punto, Barrymore ha lasciato un messaggio all'attore, con il quale visse anche una relazione dal 1996 al 1998: "Stavamo proprio parlando di te e ti mandiamo tanto affetto, riesci a credere che Fast Food sia uscito 27 anni fa?" ha dichiarato Barrymore nel messaggio in segreteria "Non sta andando come avevo previsto. So che è solo un messaggio in segreteria, ma ti voglio bene, ti mando tanto affetto, e sono qui con Vince nello show e stiamo pensando a te".

Luke Wilson in una scena di Henry Poole is Here

"È bello salutarti, Luke" ha aggiunto Gilligan. A sorpresa Luke Wilson ha richiamato in studio dopo la pausa pubblicitaria: "È incredibile vedere tutto ciò che hai fatto dopo Fast Food" ha affermato l'attore rivolto a Gilligan "Sei diventato un grande sceneggiatore. È così che tutti noi ti abbiamo conosciuto, attraverso la tua scrittura. È incredibile quello che hai fatto".

La storia di Fast Food

La trama della commedia romantica con Drew Barrymore e Luke Wilson. Sally (Barrymore) è una giovane incinta che lavora in un ristorante fast food texano, ignora che il padre del suo bambino è morto per mano di Dorian, un soldato che adesso lavora con lei.

Tra i due personaggi nasce una complicità e una storia d'amore complicata dal segreto che li lega, in un mix tra umorismo nero, romanticismo e colpa. Nel cast della produzione cinematografica scritta da Vince Gilligan e diretta da Dean Parisot, anche Catherine O'Hara e Jake Busey.