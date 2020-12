Charlie's Angels: Drew Barrymore e la scena sexy girata nella casa di E.T.

La casa presente nella scena di Charlie's Angels in cui Drew Barrymore rotola dalla collina era stata precedentemente utilizzata per E.T.

In una celebre scena di Charlie's Angels dopo che Dylan, interpretata da Drew Barrymore, cade da una collina finisce per arrivare, praticamente nuda, davanti ad una casa in cui due ragazzi giocano a un videogame. L'abitazione è la stessa che fu utilizzata in E.T. - L'extra-terrestre, uno dei primi film in cui ha recitato la giovane Barrymore.

Matt LeBlanc con Lucy Liu in Charlie's Angels

All'interno della casa sono ben visibili dei dettagli inerenti alla pellicola diretta da Steven Spielberg: una ciotola di Reese's Pieces, le caramelle preferite di E.T., e un enorme poster del film, appeso ad una delle pareti.

La casa di E.T. si trova presso il 7121 di Lonzo Drive, Tujunga, un sobborgo a nord di Burbank. Anche altre location presenti nel film sono state utilizzate in altre pellicole, ad esempio: l'accademia di polizia in cui Dylan prende a pugni il suo istruttore è la scuola superiore di Venice, già vista in American History X e in Grease.

Su Rotten Tomatoes Charlie's Angels ha un indice di approvazione del 68% basato su 145 recensioni, con una valutazione media di 6,2 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Il film mescola ironia con scene d'azione ed è lucido e ragionevolmente divertente nonostante la sua mancanza di originalità."