Drew Barrymore ha inviato un video in cui si spoglia ad un 16enne invece che a Cameron Diaz

Drew Barrymore ha raccontato di aver inviato per sbaglio un suo video di un cambio d'abito a un ragazzo di 16 anni invece che alla sua migliore amica, Cameron Diaz.

Drew Barrymore nei panni di Lauren in una scena di Insieme per forza

La celebre protagonista di E.T. - L'extraterrestre ha fatto questa clamorosa rivelazione nel corso del suo The Drew Barrymore Show. In occasione dell'ultima puntata dello show, Drew Barrymore ha confessato di aver inviato per sbaglio un suo video di un cambio d'abito a un ragazzo di 16 anni che, comunque, non ha diffuso il filmato sui social media. Nelle intenzioni dell'attrice, il video sarebbe dovuto arrivare a Cameron Diaz, la sua migliore amica. Drew Barrymore ha spiegato: "Ho mandato questo video a un ragazzo di 16 anni di nome Matthew. Lunga storia, lasciamo perdere! Ovviamente il video non mi mostra in atteggiamenti sexy. Si tratta di un semplice cambio d'abito. Cameron è la mia migliore amica e ci inviamo sempre consigli".

Drew Barrymore ha raccontato che il giovane Matthew in questione le ha scritto e ha dichiarato: "Ho il tuo video ma prometto di non diffonderlo". Per questo motivo, l'attrice lo ha ringraziato: "Grazie mille, Matthew, per essere una persona così dolce e generosa".

Qualche mese fa, Drew Barrymore ha raccontato la cosa più strana che alcuni fan hanno fatto per lei. Secondo l'attrice, a meritare il primo posto sul podio sarebbe senza dubbio il cosiddetto Drewseum, un museo virtuale che contiene numerosi memorabilia sulla sua carriera e che è stato fondato nel 2006.