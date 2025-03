Lost in Translation: Bill Murray svela a Drew Barrymore la frase misteriosa sussurrata a Scarlett Johansson

Bill Murray ha partecipato da ospite al The Drew Barrymore Show ed è tornato a parlare di uno dei grandi successi della sua carriera, Lost in Translation - L'amore tradotto, diretto da Sofia Coppola.

Murray ha parlato del suo nuovo film, Riff Raff, ma prima ha condiviso alcuni ricordi dell'esperienza vissuta sul set del film uscito nelle sale cinematografiche ventidue anni fa.

Il sussurro misterioso in Lost in Translation

"C'era una ragazza, era solo un'adolescente all'epoca, si chiamava Scarlett Johansson. Aveva solo 17 anni quando ha girato quel film, 17 anni! Ed è stato bellissimo realizzare il film con loro due [Johansson e Coppola]" ha dichiarato Murray.

Sofia Coppola sul set di un film

L'attore ha spiegato che il momento del misterioso sussurro del suo personaggio, Bob, non era previsto:"È stato un momento di pura ispirazione, è successo in quell'istante, è successo lì, in quell'istante. Eravamo in tre a viverlo allo stesso modo".

Bill Murray ha spiegato che, d'accordo con Sofia Coppola e la script supervisor Eva Z. Cabrera, decise di lasciare il pubblico nell'incertezza:"Ci siamo resi conto che sarebbe stato più bello se nessuno avesse mai saputo cosa fosse stato detto".

La rivelazione di Bill Murray a Drew Barrymore

Alla domanda specifica di Drew Barrymore sul contenuto della frase, Bill Murray ha abbozzato un sorriso malizioso e poi si è avvicinato alla presentatrice, sussurrandole qualcosa all'orecchio e replicando la scena del film.

Il pubblico è andato in visibilio mentre Drew Barrymore, con un'espressione sognante ha alzato gli occhi al cielo visibilmente emozionata e ha replicato:"Grazie, Bill".

Scarlett Johansson e Bill Murray in Lost in Translation - L'amore tradotto

Qualche tempo fa, Scarlett Johansson ha dichiarato di aver incontrato Bill Murray circa un decennio dopo Lost in Translation - L'amore tradotto, periodo nel quale non si erano più rivisti. Insieme al suo fidanzato dell'epoca, Johansson entrò in un bar e vide al bancone Bill Murray:"Ho pensato 'Ok, credo che dovrò andare a vedere come sta'".