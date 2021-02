Drew Barrymore svela la cosa più strana fatta dai suoi fan

In occasione di Six Minute Marathon con Savannah Guthrie, Drew Barrymore si è soffermata a discutere sulla cosa più strana che abbiano fatto i suoi fan. Secondo l'attrice, a meritare il primo posto sul podio sarebbe senza dubbio il Drewseum, un museo virtuale che contiene innumerevoli memorabilia sulla sua carriera.

Drew Barrymore ha risposto alla domanda che le è stata posta da Savannah Guthrie sulla cosa più strana che i suoi fan abbiano fatto per lei. L'attrice ha risposto: "Due ragazze molto simpatiche hanno fondato il Drewseum, un museo su di me. Si tratta di una cosa strana perché non vedo cosa abbiano trovato di così interessante su di me. Si tratta di una cosa molto bella che voglio sponsorizzare! Quindi, viva il Drewseum!".

Come riportato su Yahoo, il Drewseum non è un luogo fisico ma virtuale che convoglia la più ampia collezione al mondo di memorabilia su Drew Barrymore. Le fondatrici del museo virtuale sono Ashley ed Anne, due ragazze che hanno fatto amicizia in virtù della loro passione nei confronti dell'attrice. Il sito spiega: "Per noi tutto è iniziato nel alla fine del 1998, anno in cui siamo diventate grandi fan di Drew Barrymore. La nostra amicizia si è intensificata grazie ai forum online e alle comunità virtuali. Negli anni abbiamo avuto modo di confrontare la nostra collezione e, nel 2005, abbiamo deciso di unire tutto e dare vita al Drewseum, lanciato nel 2006".

La collezione del Drewseum su Drew Barrymore è organizzata per decadi e presenta memorabilia di ogni tipo, dalle fotografie ai video fino a una serie di immagini che documentano l'evoluzione della pettinatura della celebre attrice.

A questo proposito, Savannah Guthrie ha chiesto a Drew Barrymore se si sia mai pentita di particolari outfit e pettinature. L'attrice ha risposto: "No. Ho sempre indossato ciò che mi ha fatto sentire a mio agio. Quindi, va benissimo così. In questo caso non si commettono mai errori!".