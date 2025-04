Drew Barrymore vuole invecchiare con Adam Sandler: "Stiamo cercando un altro film da fare insieme"

Drew Barrymore è tornata a parlare della sua amicizia di lunga data con Adam Sandler, così come del loro rapporto di lavoro sul set.

L'attrice ha recitato in tre film con Sandler. Il primo, Prima o poi me lo sposo, è uscito nel 1998; hanno quindi riunito nuovamente le forze per 50 volte il primo bacio nel 2004 e, infine, Insieme per forza, arrivato esattamente un decennio dopo.

Durante l'episodio del 23 aprile del The Drew Barrymore Show, le è stato chiesto se i due avessero in programma di fare un altro film insieme e ha subito assicurato ai fan che è sicuramente così: "È un sì. Ed è una questione di quando, ma non credo che ci vorrà molto tempo perché abbiamo sempre fatto qualcosa ogni 10 anni", ha promesso Barrymore. "Il tempo sta per scadere; a questo punto abbiamo superato i 10 anni".

Perché è passato così tanto tempo dall'ultimo film insieme

50 volte il primo bacio: una romantica scena con Drew Barrymore e Adam Sandler

Barrymore ha spiegato che questa volta c'è stato un intervallo più lungo tra un progetto e l'altro perché sono ancora alla ricerca del film giusto: "Ci vediamo costantemente e usciamo spesso insieme, quindi penso che sia una questione di cosa c'è effettivamente in ballo. Quindi stiamo cercando quel progetto, perché siamo felici quando siamo insieme", ha detto l'attrice.

Insieme per forza: Adam Sandler e Drew Barrymore in una scena

L'attrice ha continuato aggiungendo: "Abbiamo avuto così tante evoluzioni. Quando abbiamo iniziato Prima o poi me lo sposo eravamo entrambi giovani, single e poco più che ventenni. Ora siamo entrambi genitori e abbiamo figlie di una certa età. Qual è la cosa che ci farà capire cosa faremo dopo? Dobbiamo solo trovarlo".

In effetti, Barrymore ha persino proposto un film che avrebbe permesso a lei e a Sandler di lavorare con un'altra amica e collaboratrice, ovvero Jennifer Aniston: "Sono sempre alla disperata ricerca di realizzare un film con lui e Jennifer Aniston. Vorrei tanto fare un film con tutti e tre insieme", ha ammesso l'attrice. Aniston e Sandler hanno partecipato ai due film di Murder Mystery per Netflix.