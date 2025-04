Drew Barrymore non ricorrerà alla chirurgia estetica: "Penso che ognuno debba fare quello che funziona per sé"

Nel corso di un momento di pausa del suo The Drew Barrymore Show, l'attrice ha ha risposto ad una domanda del pubblico sul suo aspetto fisico e sul modo in cui è riuscita a mantenersi così in forma.

La star di E.T. l'Extraterrestre ha risposto con grande franchezza, sottolineando il suo punto di vista e il suo rapporto con le imperfezioni e il tempo che passa.

Niente ritocchini per Drew Barrymore in futuro

"Non ho fatto nulla e voglio cercare di restare così..." ha spiegato Barrymore "Ma penso anche che ognuno debba fare quello che funziona per sé. L'unica cosa che so è che non bisogna giudicare gli altri perché fanno scelte diverse".

Drew Barrymore in una scena di Scream

L'attrice di Charlie's Angels, 50 anni compiuti a febbraio, ha ribadito:"Abbiamo tutti il nostro percorso e dobbiamo sostenerci a vicenda". Tuttavia, le proprie imperfezioni sono difficili da accettare:"Vedo tanto 'collo da tacchino' o altre cose che mi fanno pensare che sono arrivata [alle porte della vecchiaia]".

Drew Barrymore non vuole essere cattiva con se stessa

Nel corso della chiacchierata con il pubblico, Drew Barrymore ha spiegato:"Voglio ricordarmi di non essere così cattiva con me stessa. Quanti momenti meravigliosi abbiamo il privilegio di vivere guardando il nostro riflesso, e quella persona che ci guarda siamo noi? Più siamo gentili, pazienti, resilienti, amorevoli, accoglienti e meno sprezzanti con noi stessi, meglio sarà per il nostro benessere mentale e spirituale, che si riflette anche sul volto" ha ricordato.

Drew Barrymore in una scena di E.T.

L'attrice, che negli ultimi anni ha trovato un rinnovato successo da conduttrice del suo talk show, è convinta che un sorriso vale più di qualsiasi rossetto si possa comprare e che un dialogo interiore che non sia distruttivo e pronto ad individuare ogni minimo difetto è importante per vivere con serenità il tempo che passa.