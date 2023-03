Drew Barrymore rivela: "Io e Adam Sandler stiamo cercando di fare un nuovo film insieme"

Come rivelato in una recente intervista a Entertainment Tonight, Drew Barrymore sta attivamente cercando di realizzare un nuovo film in coppia con l'amico Adam Sandler, con cui ha già recitato in tre precedenti occasioni.

"Forse ne abbiamo parlato stamattina. Stiamo cercando attivamente", ha detto Barrymore. "Penso che sia importante per noi riunirci in un nuovo progetto. Magari senza essere ridondanti rispetto a qualcosa che abbiamo fatto in passato, e senza cercare di dimostrare che stiamo facendo qualcosa di diverso solo per dimostrarlo. È come un'alchimia, e sarà un po' di questo, un po' di quello".

"Ma devo dire una cosa", ha proseguito. "Adam e io sembriamo davvero capire quando troviamo il progetto giusto. Lo diciamo subito".

La Barrymore, recentemente al centro dei divertenti commenti di Hugh Grant, ha poi parlato del tipo di progetto specifico che lei e Sandler cercano di trovare insieme, poiché vogliono che i film che realizzano in coppia abbiano dei legami personali per entrambi.

"Ci concentriamo molto sulla scrittura per bilanciare la prospettiva maschile-femminile", ha detto l'attrice. "Cerchiamo sempre di infondere qualcosa che riteniamo davvero significativo, per quanto riguarda le trame, o ciò con cui ci relazioniamo o che vogliamo vedere in una storia, perché ne abbiamo bisogno. La rendiamo personale, anche se non parla direttamente di noi".

Le due star sono apparse insieme per la prima volta nel film Prima o poi me lo sposo del 1998, per poi continuare in 50 volte il primo bacio nel 2004 e infine Insieme per forza nel 2014.