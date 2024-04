Mai stata baciata, Drew Barrymore: 'I produttori mi hanno costretta a sembrare più attraente'

Drew Barrymore ha rivelato durante il suo talk show diurno che le era stato detto di abbassare i toni della sua performance durante le riprese della commedia romantica del 1999 Mai stata baciata.

La Barrymore ha interpretato il ruolo di Josie, una redattrice insicura che non ha mai avuto una vera relazione. Il progetto era molto importante per la Barrymore perché segnava il primo titolo ufficiale prodotto dalla sua casa di produzione Flower Films.

"All'epoca la gente era molto diffidente nei confronti degli attori che facevano i produttori", ha ricordato la Barrymore. "Molte cose non funzionavano necessariamente, e non significava che se eri un attore sapevi come produrre un film. E si trattava di una questione economica. Quindi, se non hai fatto funzionare il film e lo hai prodotto come attore, è probabile che non sarai in grado di farlo di nuovo".

Mai stata bacia: la scena del ballo con Drew Barrymore

Barrymore ha quindi rivelato lo stress enorme che l'attanagliava durante le riprese. "Ero molto stressata durante tutto il film", ha continuato l'attrice. "Ero così spaventata perché sapevo che se non avesse funzionato, non avremmo avuto un'altra possibilità. Ci siamo divertiti tantissimo a realizzarlo, ma ho dovuto stringere i denti per tutto il tempo. Mi chiamavano dallo studio e mi dicevano: 'Mi dispiace, ma sei troppo poco attraente. Smettila'. E io pensavo: 'Bene'. E loro: 'No, no, no, no, no, no. È troppo esagerato'. Così sono stata costretta a smorzare un po' i toni perché mi ero spinta troppo oltre".

La Barrymore spiegò che accettò di ridimensionare la sua interpretazione di Josie solo quando lo studio "disse qualcosa che si rivolgeva alla mia sensibilità piuttosto che al mio ego", ovvero quanto segue: "Non vogliamo che tu perda il cuore del film perché ti stai spingendo così in là con i torni da commedia".

"Ho pensato: 'Ottima argomentazione. Lascia che lo ridimensioni un po'", ha detto la Barrymore. "E così Josie, quello che vedete, è il mio ridimensionamento e ha funzionato. Siamo stati davvero fortunati, andavo in giro dicendo: 'Non posso credere che abbia funzionato. Avremo una seconda possibilità'".