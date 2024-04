Drew Barrymore: 'Le mie figlie sono troppo giovani per Hollywood'

Coinvolta sin da piccola nel cinema USA, l'ex star di E.T. ha parlato dei piani diversi in mente per la propria famiglia.

Drew Barrymore ha confessato le regole che ha imposto alle proprie figlie per quanto concerne il mondo della recitazione. Intervistata dal magazine People, l'attrice ha parlato di quale sarebbe la sua risposta nel caso in cui le dovessero chiedere di voler seguire le orme materne.

La leggenda di un amore - Cinderella: Drew Barrymore in una scena

"Quando ho avuto figli, ricordo che la gente mi chiedeva 'Vorresti che i tuoi figli entrassero in questo business?'. E questa domanda mi suscitava sempre una triste sensazione, come se questo business fosse così tossico" ha spiegato Barrymore.

Dinastia per il cinema

La carriera di Drew Barrymore è iniziata da bambina negli anni '80. L'attrice appartiene ad una delle famiglie storicamente inserite nel mondo dello spettacolo americano, da suo padre a suo nonno fino ai bisnonni, tutti attori.

L'esperienza di essere famosa sin da piccola ha influito sulla vita di Drew Barrymore ed è proprio questo l'aspetto a cui tiene maggiormente riguardo le proprie figlie:"Questo business mi ha dato ogni opportunità possibile e non potrei essere più grata per la mia vita. Le mie figlie me lo chiedono sempre, amerebbero lavorare nel cinema o con i social media, cantare o qualunque altra cosa. Dico sempre 'Recite scolastiche, laboratori teatrali, tutto. Ma essere sotto i riflettori pubblici solo quando riterrò che sarete pronte".

Protagonista di una carriera piuttosto tormentata, soprattutto in giovane età, Drew Barrymore iniziò il proprio percorso professionale a soli 11 mesi in un spot pubblicitario ma divenne famosa a 7 anni per il ruolo della piccola Gertie nel successo di Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre, che la rese famosa in tutto il mondo, tanto da diventare la più giovane ospite del Saturday Night Live nello stesso anno in cui uscì il film. Barrymore ha avuto due figlie dall'unione con l'ex marito Will Kopelman: Olive, nata nel 2012, e Frankie, nata nel 2014. Da qualche anno è conduttrice di un fortunato talk intitolato The Drew Barrymore Show, nel quale intervista colleghi e star di Hollywood.