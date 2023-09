Dream Scenario: tutti sognano Nicolas Cage nel trailer dello strambo film A24

A24 ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Dream Scenario, suggestivo thriller psicologico con punte di fantasy che vede protagonista un Nicolas Cage in quella che è già stata definita come una delle sue interpretazioni migliori in carriera.

Lo stravagante film dello sceneggiatore/regista Kristoffer Borgli vede il premio Oscar nel ruolo di Paul Matthews, uno sfortunato e ordinario padre di famiglia che diventa una superstar internazionale quando inizia ad apparire in sogno nella mente di milioni di sconosciuti mentre dormono. Alla fine, quei sogni iniziano a diventare incubi pieni di stranezze alla Nicolas Cage che trasformano rapidamente la fama di Paul in infamia.

Nel trailer vediamo Paul lottare con la sua nuova fama e allo stesso tempo cercare di vivere una vita normale, mentre nella testa di tutti si scatena il caos.

Dream Scenario: il nuovo film di Nicolas Cage riceve un'ottima accoglienza nelle proiezioni test

In Dream Scenario, Cage è affiancato da Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula e Dylan Baker, mentre Ari Aster, Lars Knudsen, Tyler Campellone e Jacob Jaffke sono i produttori esecutivi. Il film arriverà nelle sale americane il 10 novembre.