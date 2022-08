Nicolas Cage sarà il protagonista della commedia Dream Scenario, prodotta da Ari Aster

Dopo Il talento di Mr. C e il nuovo Renfield, Nicolas Cage ancora non si è stancato di mostrare il suo lato divertente, anzi. L'attore sarà infatti il protagonista di Dream Scenario, nuovo film comico finanziato dalla nota casa di produzione A24, prodotto da Ari Aster e diretto da Kristoffer Borgli.

Primal: Nicolas Cage in una scena del film

Ari Aster e Lars Knudsen produrranno la pellicola per il loro banner Square Peg, oltre a Jacob Jaffke e Tyler Campellone per A24. Dream Scenario rappresenta la quarta collaborazione tra le due aziende, dopo Hereditary - Le radici del male, Midsommar - Il villaggio dei dannatie il nuovo Disappointment Blvd. con Joaquin Phoenix.

"Untitled": A24 diffonde il trailer di un nuovo misterioso progetto

Kristoffer Bordgli, oltre a dirigere, si occuperà anche del copione. Per ora l'unica informazione che sappiamo di Dream Scenario è che si tratterà di una commedia, quindi ogni dettaglio sulla trama verrà fornito in futuro.

Nicolas Cage di fronte alle telecamere in The Weather Man

Il 2022 è un anno d'oro per Nicolas Cage: dopo aver preso parte nel drama Peg, che gli ha garantito svariate nomination nella stagione delle premiazioni, ha recentemente ottenuto recensioni eccellenti per il suo ruolo nel film Il talento di Mr. C.

In futuro lo vedremo nel western thriller Butcher's Crossing, dove interpreterà un cacciatore di bufali, e nell'action comedy Renfield, dove vestirà i panni di Dracula e sarà fiancheggiato da Nicholas Hoult.

Nei prossimi mesi arriveranno sicuramente altre informazioni su Dream Scenario, tra cui la trama e la data d'uscita prevista. Cosa ne pensate del progetto?