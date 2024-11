Dragon Trainer: il trailer del remake live-action è trapelato online

Il primo teaser trailer della versione live-action di Dragon Trainer, popolare franchise targato DreamWorks Animation, è attualmente in programmazione in alcune sale nordamericane. In attesa della diffusione ufficiale, una versione leaked è trapelata in rete anticipando il look di Sdentato.

Il teaser anticipa, infatti, il fatidico primo incontro tra Hiccup e Sdentato e un primo sguardo a Gerard Butler, che riprende il ruolo di Stoick nel film d'animazione.

Da quanto possiamo vedere, il film live-action non si allontanerà troppo dalla versione animata del 2010. Nel complesso, però, la grafica sembra impressionante e il nuovo Sdentato sembra più raffinato della sua controparte animata.

Il ritorno (faticoso) di Gerard Butler

Di recente, Gerard Butler ha parlato con Collider del lavoro sul tanto atteso remake di Dragon Trainer rivelando le difficoltà climatiche.

"Faceva molto freddo, abbiamo girato nel momento peggiore. Era dicembre, o addirittura inizio gennaio. Avevo una stanza d'albergo che aveva il bagno circondato da vetri e, per qualche motivo, avevo deciso che avrei fatto dei bagni di ghiaccio ogni mattina. Quindi, alle cinque del mattino, il mio fisioterapista veniva, riempivo la mia vasca di ghiaccio e mi immergevo in questo bagno di ghiaccio, ma fuori era buio e soffiava il vento, e io pensavo al cielo blu di Los Angeles" ha ricordato l'attore scozzese.

"Ma avevo sette strati, strati spessi e una folta barba, e poi avevo sopra una specie di pelle d'orso o di lupo. Era pesante come il piombo. Quando avevo la mia spada, il mio scudo e l'elmo, e tutti quegli strati addosso, erano 50 chili di roba. Nel bel mezzo della giornata più fredda, ero fradicio di sudore perché era come una fornace lì dentro. Raramente avevo freddo mentre tutti gli altri stavano congelando. La mia barba e le sopracciglia si stavano staccando a causa del sudore".

Cosa ci aspetta al cinema

Per tradurre in live action la pellicola targata DreamWorks, Universal Pictures ha messo insieme un cast impressionante che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

Dean DeBlois, che ha scritto e diretto Lilo & Stitch e la trilogia di Dragon Trainer insieme a Chris Sanders, dirige il remake che è stato descritto come un "adattamento in stile Re Leone" dopo le proiezioni di prova.

Dragon Trainer, dall'animazione al live-action: Dreamworks come Disney? Tutto quello che sappiamo sul film

Nel cartoon, Hiccup, un giovane vichingo che sogna di diventare un coraggioso uccisore di draghi, stringe un'improbabile amicizia con un giovane drago dopo averlo ferito in battaglia. Insieme, Hiccup e il suo nuovo amico, che lui soprannomina Sdentato, devono unire le forze in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Il reboot di Dragon Trainer approderà nei cinema a maggio 2025.