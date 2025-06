Dragon Trainer supera le aspettative, debutto da 83 milioni al box office USA, sorpresa Material Love

Il successo di Dragon Trainer non è certo una sorpresa visto l'hype che circondava l'uscita del reboot, ma i numeri del debutto al box office USA confermano un risultato superiore alle aspettative. La pellicola diretta da Dean Deblois, già autore del franchise animato originale, ha segnato un incasso di 83 milioni da 4.356 sale, con una media per sala di 19.214 dollari. A questo risultato si aggiungono i 114 milioni di dollari del botteghino internazionale, per un imponente totale globale di 197,8 milioni. Costato 150 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti altri 100 milioni di dollari per la commercializzazione, Dragon Trainer è l'ultimo film con classificazione PG ad aver fatto centro al botteghino dopo Un film Minecraft e Lilo & Stitch.

Dopo aver dominato a lungo le classifiche, Lilo & Stitch ha perso oltre il 50% di incassi rispetto al precedente weekend. Campione di incassi per tre weekend consecutivi, il remake live-action Disney ha incassato altri 15,5 milioni tagliando il traguardo dei 366 milioni di incassi domestici e degli 858 milioni globali, e si prepara a diventare il primo film del 2025 a superare il miliardo di incassi.

Chris Evans, Dakota Johnson e Pedro Pascal in una foto promozionale di Material Love

Il trionfo dell'amore (e di A24)

Sorpresa Material Love in terza posizione. A24 conferma che le scelte coraggiose spesso vengono ripagate. E così il nuovo film di Celine Song, una romcom fuori dagli schemi interpretata da Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, debutta con un incasso promettente di 12 milioni raccolti in 2.844 sale, e segna una media per sala di 4.219 dollari, il tutto a fronte di un budget di 20 milioni che potrebbe essere presto recuperato. "È una storia per adulti, perfetta come controprogrammazione estiva", ha commentato con Variety David A. Gross, a capo della società di consulenza cinematografica FranchiseRe. "Celine Song è un talento enorme".

Scende al quarto posto Mission: Impossible - The Final Reckoning. Altri 10,3 milioni di incasso portano la pellicola interpretata dalla star Tom Cruise a superare i 166 milioni di incassi domestici, mentre il totale globale vola a 506,8 milioni. Ma c'è una precisazione importante da fare, come specifica World of Reel: l'action seriale con Tom Cruise è uno dei film più costosi mai realizzati, con un budget dichiarato di 400 milioni di dollari e per diventare profittevole per Paramount ci vorranno ancora un bel po' di milioni di incasso, dato che i proprietari delle sale cinematografiche trattengono metà dei proventi dei biglietti.

Ama De Armas in una scena di Ballerina

Inferiori alle aspettative i risultati di Ballerina. Lo spinoff della saga di John Wick con Ana De Armas nei panni di una ballerina divenuta assassina che va in cerca di vendetta non sembra avere lo stesso appeal degli altri capitoli del franchise sul pubblico. A solo un weekend dall'uscita l'action è già scivolato in quinta posizione, con altri 9,4 milioni di incasso che lo portano a 41,8 milioni complessivi. La pellicola che è stata classificata col rating R per l'alto tasso di violenza ha incassato altri 50 milioni dai paesi esteri, arrivando a un totale globale di 91,5 milioni, il tutto a fronte di un budget di 90 milioni, assai superiore a quello dei primi tre film di John Wick.