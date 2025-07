Dakota Johnson: "Voglio diventare regista, evitare set tossici e interpretare una psicopatica"

Dakota Johnson sta pensando di dirigere il suo primo film e sicuramente vuole continuare a raccontare storie incentrate sulle donne attraverso la sua TeaTime Pictures, evitare i set tossici, misurare il successo dei film in termini di impatto sugli spettatori piuttosto che di incassi e vorrebbe interpretare una psicopatica e un ruolo d'azione.

Lo ha dichiarato la stessa attrice alla stampa nel corso della 59esima edizione del Karlovy Vary International Film Festival (KVIFF) in Repubblica Ceca.

Alla domanda sul possibile futuro da regista, Johnson ha risposto: "Penso che dirigerò un lungometraggio, uno molto piccolo, spero presto. È un film che mi sta molto a cuore e molto vicino a TeaTime. Lo stiamo realizzando con Vanessa Burghardt, che ha interpretato mia figlia in Cha Cha Real Smooth. È un'incredibile attrice autistica".

Perché Dakota Johnson non ha ancora diretto un film

Material Love: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal in una foto promozionale

La star, reduce dalla commedia romantica Material Love (che in Italia arriverà a settembre) ha spiegato: "Ho sempre pensato di non essere pronta a dirigere un film. Non ho la fiducia necessaria. Ma con lei mi sento molto protettiva, la conosco molto bene e... non permetterò a nessun altro di farlo".

Material Love: Dakota Johnson in un'immagine

Come regista, Johnson ha già realizzato il videoclip musicale dei Coldplay per il brano "Cry Cry Cry" e il cortometraggio Loser Baby. Che cosa attira il suo interesse quando sceglie i progetti TeaTime? "Di solito si tratta di qualcosa che è visivamente o emotivamente provocatorio. E non intendo in senso sessuale. Intendo dire che provoca qualcosa di diverso da ciò che si vede in TV o sulle piattaforme di streaming".

"Mi interessano molto i personaggi femminili. Si tratta quindi di film incentrati sulle donne, in cui la donna è diversa da ciò che si vede, complessa e ricca di sfumature, e magari un antieroe che si ama". I progetti potrebbero anche avere come protagonista una donna "che magari fa cose che voi considerereste atroci, ma voi siete davvero dalla sua parte perché è arrabbiata ed è reale", ha spiegato Johnson.

Come si misura il successo di una produzione?

Johnson ha anche esortato a trovare nuovi modi per misurare il successo dei film. "Penso che il metro per questo si stia spostando in questo momento. È difficile misurare il successo in base ai numeri del botteghino, perché è tutto così diverso", ha osservato l'attrice.

Accennando al successo di questi giorni di Jurassic World - La Rinascita, ha aggiunto che "il modo in cui misuro il successo è basato sulle persone che hanno provato qualcosa o che hanno trovato un significato per loro". Johnson ha trovato il tempo di incontrare la stampa prima di ricevere il Premio del Presidente del KVIFF sabato sera, prima della proiezione del suo nuovo film Material Love, diretto da Celine Song e interpretato anche da Pedro Pascal e Chris Evans.