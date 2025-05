Material Love: il fattore Pedro Pascal, le rom-com e tutto quello che sappiamo sul film

Oltre il senso della rom-com, piuttosto un'indagine sul genere, tra profondità ed emotività. Perché, come ha detto la stessa Celine Song, "le questioni di cuore" sono estremamente serie. Dopo il successo di Past Lives, la regista torna a New York City con Material Love (Materialists, titolo originale), dirigendo quello che, su carta, si preannuncia come, se non tra i migliori, il casting più glam dell'anno: Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal (sempre più divo e anti-divo allo stesso tempo).

Sul set di Material Love

Annunciato per la prima volta nel febbraio 2024, il film è scritto dalla stessa Song, che si riunisce con il produttore di Past Lives David Hinojosa, affiancato da Christine Vachon e Pamela Koffler di Killer Films. Anche il comparto tecnico è più o meno lo stesso del precedente film: la fotografia è firmata da Shabier Kirchner, che torna ad utilizzare anche in questo caso la pellicola da 35mm. Il montaggio invece è di Keith Fraase, mentre le musiche originali sono composte da Daniel Pemberton. Dietro una doppia distribuzione di alta qualità: negli Stati Uniti c'è l'A24, mentre Sony Pictures Releasing International si occuperà della distribuzione nel resto del mondo. In America la data d'uscita è fissata al 13 giugno, mentre in Italia lo vedremo solo il 4 settembre.

Material Love: il triangolo tra Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

Material Love: Dakota Johnson in un'immagine

Le foto dal set newyorkese - la produzione è durata poco più di un mese, tra maggio e giugno 2024 - hanno immediatamente acceso l'attenzione sul film, anche perché, come dimostra il trailer rilasciato, l'alchimia tra Johnson, Evans e Pascal sembra ben rodata. La protagonista è Lucy, una matchmaker (ovvero, aiuta le persone a coronare i propri sogni d'amore, un po' come faceva Will Smith in Hitch - Lui sì che capisce le donne) che finisce per innamorarsi in Randy, il classico uomo perfetto.

Il triangolo protagonista

Ma se la vita è imprevedibile, ecco rispuntare l'ex fidanzato John, decisamente diverso da Randy. Lucy si ritrova a metà tra due uomini in un triangolo amoroso che, secondo la regista, non sarà l'unico fulcro del film, bensì illuminerà le contraddizioni e le complessità dell'amore moderno, dove spesso le persone si concentrano su caratteristiche superficiali piuttosto che sulla vera connessione emotiva. Tra l'altro l'ispirazione è arrivata dal passato della regista, essendo stata lei stessa una matchmaker.

Rivedere la commedia romantica

Un momento del film

Era il 2010 quando Celine Song, provando a destreggiarsi tra i drammaturghi di New York, provava ad arrabattarsi con un secondo lavoro, organizzando incontri tra persone basandosi su calcoli ben precisi. "In quel periodo, ho imparato di più sulle persone e su ciò che hanno a cuore di quanto non abbia fatto in qualsiasi altro periodo della mia vita", raccontava Song in un'intervista ad Entertainment Weekly. "Mi interessava il divario tra il modo in cui parliamo dei partner che desideriamo e cosa significa incontrare realmente qualcuno che sia un compagno per la vita".

Attraverso Material Love, Celine Song vuole allora esplorare il genere della commedia romantica, affermando di essere stata influenza da autori come Nora Ephron e Jim Brooks, facendo oscillare leggerezza e intensità. "Material Love si colloca in modo un po' scomodo ma felice nel contesto rom-com, pur contrastando il senso tradizionale del genere", dice Song, aggiungendo, "L'amore e le relazioni sentimentali vengono definiti spesso solo in film più leggeri. Credo invece che non ci sia niente di più hardcore di amare qualcuno. L'amore è una delle cose più drammatiche, e tutti possiamo affrontare"_.

Material Love: Chris Evans, Dakota Johnson in una foto

"Penso che richieda la stessa profondità di qualsiasi altra cosa che possa esistere al cinema", aggiunge Song, nell'intervista preview di Entertainment Weekly. "Le questioni di cuore sono una questione molto seria. È un tema universale e anche un mistero. Non conosco nessuno che dica di sapere tutto sull'amore. Perché faccio film sull'amore? È un mistero per me. Ci penso ogni giorno. È uno dei grandi misteri della vita".