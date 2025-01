Dragon Trainer, rilasciato un nuovo trailer del live-action che mostrano alcune scene iconiche

Il nuovo trailer di Dragon Trainer rivela di più sul primo incontro tra Sdentato e Hiccup, oltre ad altre scene iconiche, come la sequenza di allenamento infuocata e l'assalto dei Vichinghi.

Il mondo dei draghi e dei vichinghi torna a prendere vita con il nuovo trailer del remake live-action di Dragon Trainer, adattamento della celebre trilogia animata basata sui romanzi di Cressida Cowell. Diretto nuovamente da Dean DeBlois, il regista dell'originale animato, il film vede Mason Thames nei panni di Hiccup, mentre Gerard Butler torna a dare voce e intensità al possente Stoick.

Cosa mostra il nuovo trailer di Dragon Trainer

Il nuovo trailer, pubblicato da Universal Pictures, ripropone alcune delle scene più iconiche e toccanti della saga, inclusa l'emozionante prima interazione tra Hiccup e il suo fedele drago, Sdentato (Toothless). Questa sequenza, una delle più amate dai fan, è stata fedelmente ricreata, dal momento in cui Hiccup disegna il drago sulla sabbia fino alla reazione curiosa e commovente di Sdentato. In aggiunta, il trailer mostra nuovi dettagli sui draghi nell'arena d'addestramento, offrendo uno sguardo spettacolare ai loro movimenti realistici e alle dinamiche con i giovani vichinghi.

Nonostante la saga originale sia considerata un capolavoro dell'animazione, il remake sta suscitando sentimenti contrastanti. Da un lato, la meticolosa ricostruzione delle scene originali fa leva sulla nostalgia, punto di forza nella strategia di marketing. Dall'altro, alcuni fan sperano di vedere una reinterpretazione che introduca scene inedite o una nuova visione della storia, per arricchire l'esperienza senza limitarsi alla replica. L'attesa è alta, soprattutto in vista del Super Bowl, dove potrebbe essere rilasciato un trailer esteso con nuove sequenze.

Il film arriverà nelle sale il 14 giugno 2025 e punta a unire spettacolari effetti visivi con il cuore e l'anima della storia originale. Non resta che attendere per vedere se questo nuovo capitolo saprà volare alto come i suoi predecessori.