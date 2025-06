Dragon Trainer: il regista svela perché David Tennant non è tornato nel film live-action

Il regista Dean DeBlois ha raccontato perché tra gli interpreti della versione live-action di Dragon Trainer non c'è David Tennant.

Il regista del film live-action di Dragon Trainer ha spiegato il motivo per cui David Tennant non è stato coinvolto nella nuova versione, dopo aver dato voce a uno dei protagonisti del film animato.

Dean DeBlois, intervistato da The Hollywood Reporter, ha tuttavia svelato che era stata valutata la possibilità di inserirlo nel cast.

L'assenza della star britannica

Nei film animati di Dragon Trainer, David Tennant ha dato voce al vichingo Spitelout, il padre di Snotlout. Il filmmaker ha ora raccontato: "David è un attore talmente talentuoso e mi sono sentito imbarazzato perché non avevamo un ruolo abbastanza grande per lui nei film animati".

Dragon Trainer: Gerard Butler in un primo piano

DeBlois ha quindi aggiunto: "Il personaggio che ha interpretato, Spitelout, che è il padre di Snotlout, è una persona così grande, muscolosa che non penso David sarebbe stato fisicamente adatto".

Nella versione live action di Dragon Trainer, il ruolo è stato affidato a Peter Serafinowicz. Tra i ritorni del cast originale nel nuovo film c'è invece Gerard Butler, che aveva dato voce a Stoick.

Cosa racconta il film

Il film si basa sull'omonimo libro del 2003 scritto da Cressida Cowell e racconterà nuovamente sul grande schermo la storia di Hiccup, giovane e goffo vichingo del villaggio di Berk che fatica a impressionare i suoi compaesani cacciatori di draghi e il padre Stoick l'Immenso. La sua situazione peggiora quando stringe amicizia con un drago simpatico e amichevole, che decide di chiamare Sdentato.

Il cast di Dragon Trainer, attualmente nei cinema di tutto il mondo, comprende Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.