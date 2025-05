Dragon Trainer, il regista è preoccupato per la reazione dei fan: "Devo convincerli che ne valeva la pena"

Dean DeBlois è in ansia per il responso che potrebbe arrivare dagli appassionati del film animato sulla versione live action.

Nonostante sia ormai un veterano della regia, Dean DeBlois ha ammesso di aver provato preoccupazione per la possibile reazione dei fan alla versione live action di Dragon Trainer.

Dopo aver lavorato a Lilo & Stitch e alla trilogia animata di Dragon Trainer per la DreamWorks, DeBlois ha deciso di proporre sul grande schermo un remake del primo film della saga.

La preoccupazione di Dean DeBlois per i giudizi del pubblico sul remake di Dragon Trainer

Il regista è tornato a lavorare al franchise basato sui libri di Cressida Cowell, per scrivere e dirigere la versione live action, che uscirà nelle sale il 13 giugno. Proiettato per la prima volta al CinemaCon, il film è stato presentato in anteprima nel parco Epic Universe di Universal.

Proprio in occasione della première, Dean DeBlois ha confessato:"Era la prima volta che lo mostravamo a qualcuno. Ero decisamente preoccupato... anzi, non dovrei dire preoccupato; ero fiducioso nel film, ma non ero sicuro che il pubblico l'avrebbe accolto positivamente. Magari sono troppo affezionati ai film animati".

Nico Parker e Mason Thames in Dragon Trainer

Il regista pensava che il pubblico l'avrebbe ritenuto inutile:"C'è tutto quel discorso del tipo: 'Perché dovrebbe esistere?' O ancora, 'È troppo presto', o 'i film animati andavano benissimo così com'erano'". Dean DeBlois ricorda che è suo compito provare a convincerli del contrario:"Abbiamo seguito strade che ci permettessero di arricchire i personaggi, rendere l'azione più immersiva e ampliare un po' la mitologia".

Il successo del primo film animato e sequel del live action di Dragon Trainer già in cantiere

Nonostante sia stato realizzato in fretta e furia, Dragon Trainer ricevette due nomination agli Oscar nel 2011, tra cui quella al miglior film d'animazione.

Mason Thames in una scena di Dragon Trainer

Secondo le ultime indiscrezioni, ben prima dell'uscita del primo remake, sarebbe già in cantiere un secondo capitolo live action di Dragon Trainer.