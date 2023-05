Dragon Trainer: Mason Thames e Nico Parker star del film live-action

Saranno Mason Thames e Nico Parker gli interpreti di Hiccup e Astrid nel film live-action di Dragon Trainer.

Il giovane attore ha recitato recentemente nel film The Black Phone, mentre la sua co-star è stata protagonista in The Last of Us e Dumbo.

I primi dettagli dell'adattamento live-action

Black Phone: Mason Thames in un momento del film

Per ora, i nomi di Mason Thames e Nico Parker sono i primi confermati come membri del cast del progetto ispirato al film d'animazione Dragon Trainer che sarà scritto, diretto e prodotto da Dean DeBlois. Le riprese dovrebbero iniziare in estate.

Il progetto, ispirato ai romanzi di Cressida Cowell, sarà prodotto da Universal e DreamWorks Animation, venendo distribuito nelle sale il 14 marzo 2025.

Dean DeBlois si racconta da Lilo & Stitch a Dragon Trainer: "Non mi interessano i remake della Disney"

I film animati

Il primo film di Dragon Trainer introduceva la storia del giovane vichingo Hiccup (nella versione originale con la voce di Jay Baruchel), che spera di diventare un cacciatore di draghi, ma diventa amico di uno di loro, Sdentato, scoprendo lati che non conosceva della sua specie.

I tre capitoli della storia dei due amici hanno incassato oltre 1,6 miliardi di dollari, ottenendo inoltre quattro nomination agli Oscar.

Per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli del progetto live-action e di come si adatteranno le spettacolari ed emozionanti avventure dei due protagonisti e dei loro amici.

Nel team della produzione ci sarà Marc Platt, in collaborazione con Adam Siegel.