Dragon Trainer, la star Nico Parker sul remake live-action: 'Sarà meraviglioso'

Mentre le riprese del live-action di Dragon Trainer sono già in corso, i nuovi commenti di una delle star del remake ci forniscono un'interessante anticipazione di quello che vedremo sullo schermo.

Durante una recente intervista con Collider l'attrice di Astrid Nico Parker ha rivelato che, sebbene sia nervosa per le aspettative che circondano il progetto, pensa che il risultato finale sarà "meraviglioso".

Ecco cosa ha detto l'attrice: "Sono molto nervosa riguardo all'uscita del live-action perché ci tengo molto e tutti ci tengono molto, e vorrei tanto rendere tutti orgogliosi. Sono costantemente nervosa. Ma per me non c'era motivo di non farlo. È stato realizzato da persone brillanti, tutti sono super talentuosi e tutti tengono così tanto a questo progetto. Dopo aver parlato con Dean DeBlois, il regista che ha realizzato anche i film d'animazione, ho pensato: 'Come si fa a non volerne far parte? È fantastico. È stressante, ma sono molto, molto eccitata all'idea che tutti possano vederlo".

Riguardo al confronto con il film d'animazione originale, Parker ha detto: "Penso che questo film sia una cosa a sé stante, ma mi piace pensare che tanta di quella magia presente nel film d'animazione sia prevalente anche in questo live-action. Ma penso proprio che questo sia un film a sé stante, con una propria interpretazione e in cui ognuno interpreta la propria versione di un personaggio. È importante, quando si fa un remake live-action, non farsi prendere troppo la mano, soprattutto perché i film d'animazione sono così brillanti. Non miriamo a riprodurre quel film ma a realizzare una nostra versione. E se qualcuno non lo gradisce, può guardare i film d'animazione originale. Penso che sarà meraviglioso, e se non lo sarà, mi sto divertendo comunque a realizzarlo".

Universal Epic Universe: Harry Potter, Dragon Trainer e Super Mario protagonisti del nuovo parco tematico

Dragon Trainer, il cast

Per quanto riguarda il cast del remake live-action, Julian Dennison (Y2K, Deadpool 2), Gabriel Howell (Nightsleeper, Bodies), Bronwyn James (Wicked, Masters of the Air) e Harry Trevaldwyn (The Bubble, Ten Percent) interpretano i ruoli di Gambedipesce Ingerman, Moccicoso Jorgenson, Testabruta Thorston e Testaditufo Thorston. Questi di uniscono a Mason Thames e Nico Parker, che interpretano Hiccup e Astrid.

Gerard Butler riprenderà il suo ruolo di Stoick l'Immenso e Nick Frost si unirà al franchise come Skaracchio Ruttans. Qui potete vedere le prime foto dal set del film. Dragon Trainer uscirà nelle sale americane il 13 giugno 2025.