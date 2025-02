Dragon Trainer: il live-action debutterà in anteprima al CinemaCon 2025

Il tanto atteso live-action di Dragon Trainer, realizzato da Universal Pictures e DreamWorks Animation, è finalmente pronto per il suo debutto mondiale. Dopo mesi di attesa, è stato ufficialmente annunciato che il film sarà proiettato in anteprima al CinemaCon il 2 aprile, presso il Colosseo del Caesars Palace di Las Vegas, più di due mesi prima dell'uscita ufficiale nelle sale americane, prevista per il 13 giugno.

Le dichiarazioni sul film

"Dragon Trainer combina perfettamente azione da blockbuster, effetti visivi mozzafiato e una narrazione emotiva che promette di definire l'esperienza cinematografica definitiva", ha dichiarato Jim Orr, presidente della distribuzione nazionale delle sale della Universal Pictures. "Dean DeBlois ha creato una straordinaria versione in live-action del suo film, che non solo omaggia il celebre classico d'animazione, ma lo porta anche a nuove vette spettacolari. Siamo entusiasti di condividere questa avventura con i nostri partner cinematografici, che giocheranno un ruolo fondamentale nel portare il film al pubblico mondiale questa estate".

Nel cast di Dragon Trainer figurano Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost e Julian Dennison. La saga di Dragon Trainer è iniziata nel 2010 con l'omonimo film d'animazione, seguito dai sequel Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer - Il mondo nascosto.

"Siamo entusiasti che Universal Pictures abbia scelto di presentare questo atteso blockbuster estivo alla comunità cinematografica internazionale", ha dichiarato Mitch Neuhauser, direttore generale di CinemaCon.

"Questo film promette di essere un successo globale, conquistando il cuore dei fan di tutte le età. Vederlo nei cinema sarà un'esperienza unica, e la comunità cinematografica globale è entusiasta di contribuire alla sua promozione nei prossimi giorni". Dragon Trainer uscirà nelle sale italiane il 13 giugno.