Dragon Trainer, Gerard Butler: "Quando mi sono visto allo specchio col costume mi sono spaventato da solo"

L'interprete di Stoick l'Immenso ha raccontato la propria reazione nel momento in cui ha osservato per la prima volta il proprio look nel film.

Gerard Butler ha avuto una reazione spaventata quando si è visto per la prima volta allo specchio con il look di Stoick l'Immenso, il personaggio doppiato nella versione animata di Dragon Trainer e interpretato nel live action.

L'attore è una delle star del film e uno dei pochi rimasti di coloro che hanno partecipato al doppiaggio dei lungometraggi animati diretti da Dean DeBlois, tornato anche per la versione in carne ed ossa.

La reazione di Gerard Butler al look in Dragon Trainer

"Mi chiedevo come avrebbero fatto a rendere il personaggio in live action" ha dichiarato Butler "Quando mi sono visto la prima volta ero spaventato da me stesso. Chi è quello? Da un lato ho pensato: 'Wow, è tanto da sostenere. Devi essere all'altezza'. Non puoi semplicemente indossare questi panni e poi deludere, devi vivere ogni momento con quella barba, quei baffi, tutto ciò che significano, cosa significa l'armatura, come si muove, come si esprime".

Una scena di Dragon Trainer

Tuttavia, l'esperienza è stata davvero indimenticabile:"È stato anche incredibile. Mi sono sentito trasformato. Sono diventato Stoick durante le riprese. Ero più lui che me stesso, ed è un modo molto più memorabile di essere. Vivevo quella storia ogni giorno su quei set, con quel costume, e mi sentivo spossato come lui. Poi inizi a pensare come lui, a sentirti come lui".

La nuova versione live action di Dragon Trainer

Scritto, diretto e co-prodotto da Dean DeBlois, Dragon Trainer è l'adattamento cinematografico del libro Come addestrare un drago e remake live action dell'omonimo film d'animazione uscito nel 2010.

Mason Thames in una scena di Dragon Trainer

È la storia di Hiccup, un giovane vichingo che stringe un'inaspettata amicizia con un drago ribattezzato Sdentato. Il cast principale è composto da Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost e Julian Dennison.