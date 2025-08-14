Dragon Trainer: ecco una clip esclusiva del film, ora disponibile sulle piattaforme streaming

Arrivato al cinema a giugno, Dragon Trainer, il reboot live-action del film animanto, si prepara ora a conquistare anche le piattaforme digitali. Dopo aver incassato oltre 600 milioni di dollari in giro per il mondo, il film diretto da Dean DeBlois è approdato anche su Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play Film al prezzo di 11,99 euro.

Dragon Trainer, dall'animazione al live-action una storia di successi

Dragon Trainer: un primo piano di Sdentato

Senza dubbio è stato uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025, e non ha certo tradito le attese del pubblico, nè internazionale nè italiano, che infatti l'ha premiato con incassi record al box-office. Risultato che ha confermato quanto già accaduto con la saga animata, che ha guadagnato più di 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo (oltre a quattro candidature agli Oscar).

La DreamWorks, a distanza di 6 anni dall'ultimo capitolo animato, ci ha riprovato, con lo stesso Dean DeBlois alla regia, dando all'insicuro vichingo Hiccup il volto di Mason Thames, affidando a Gerard Butler i pesanti panni del capo Stoick l'Immenso, dopo avergli già affidato il doppiaggio dello stesso personaggio nei tre film animati.

E proprio le difficoltà del sedicenne Hiccup sono al centro della clip esclusiva del film che trovate qui su Movieplayer.it.

Relegato alla forgia del villaggio vichingo di cui suo padre è a capo, Hiccup, orgoglioso creatore di dispositivi meccanici per la cattura dei draghi, deve anzitutto vincere la scarsa fiducia di Skaracchio (Nick Frost), il fabbro del villaggio a cui Stoick ha affidato un compito difficilissimo: istruire suo figlio e i coetanei a combattere i draghi.

Il sequel di Dragon Trainer è già in produzione

Dragon Trainer: Mason Thames in volo con Sdentato

Certo, non è stata una scelta facile per Dean DeBlois trasformare una saga animata fortunatissima in un live-action. Ad agevolare il regista la disponibilità di effetti visivi all'avanguardia, che hanno permesso di portare le epiche avventure di Hiccup e Sdentato alla vita con un realismo straordinario, ma anche un lavoro di squadra minuzioso.

Lo stesso regista ha svelato di aver realizzato un remake del suo film di animazione DreamWorks uscito nel 2010 inquadratura per inquadratura. Come ha spiegato a Comicbokmmovie: "Ho lentamente conquistato le persone col mio progetto. ci saranno sempre spettatori che diranno 'Lo boicotterò!' Beh, possono guardare il film d'animazione".

Il "premio" per tanta dedizione è arrivato, prima ancora che dal box-office, direttamente dalla DreamWorks, che, durante il CinemaCon 2025, dunque due mesi prima dell'uscita nelle sale, ha annunciato lo sviluppo di un sequel tratto dal secondo film animato, Dragon Trainer 2 (2014), con l'uscita prevista per l'11 giugno 2027.