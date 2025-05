Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025

L'anteprima dell'atteso live-action in arrivo al cinema il 13 giugno animerà il programma della manifestazione milanese dedicata a cinema, fumetti e videogiochi, attesi i Criticoni per commentare Porco Rosso e Cristina D'Avena in chiusura.

Si arricchisce il programma del Best Movie Comics and Games 2025, evento organizzato e prodotto da Duesse Media Network e dedicato a celebrare cinema, tv, fumetti e videogiochi. La manifestazione diretta da Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, in programma a Milano al Superstudio Più in via Tortona sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, ospiterà l'anteprima dell'atteso Dragon Trainer, adattamento live-action della trilogia animata sulle epiche avventure di Hiccup e Sdentato domenica 8, ore 16.30.

Da non perdere sarà anche la serata con i Criticoni, ovvero Davide Marra, Federico Frusciante, Mattia Ferrari e Francesco Alò, il collettivo cinefilo che porterà a Milano il fortunato format che riempie da mesi i teatri italiani commentando il cult di Hayao Miyazaki Porco Rosso (sabato 7, ore 20).

Il regista Gabriele Mainetti sarà ospite sabato 7 giugno ore 18.00 in compagnia di Leo Ortolani, Nicola Nocella e Filippo Mazzarella in un panel dal titolo Disgraziata la terra che ha bisogno di (super) eroi.

Natalia Tena in John Wick 4

Cinema, musica e tv: ospiti ed eventi

Il 7 giugno salirà sul palco di Best Movie Comics and Games la star del piccolo schermo Natalia Tena, attrice britannica di origini spagnole divenuta volto familiare per milioni di appassionati grazie al ruolo di Nymphadora Tonks nella saga di Harry Potter, di Osha ne Il trono di spade e di Xi'an in The Mandalorian. Ha partecipato anche a un episodio di Black Mirror e recentemente nel film John Wick: Chapter 4, dove interpreta Katia Jovanovich. Natalia Tena si racconterà al pubblico in un panel, ma tutti i fan avranno la possibilità di incontrarla anche durante una sessione di firmacopie e di photo opportunity.

Come da tradizione, l'evento di chiusura di Best Movie Comics and Games sarà un appuntamento musicale con il concerto di Cristina D'Avena, che torna alla manifestazione portando il suo imperdibile live, in una nuova veste.