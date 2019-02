Dragon Ball Super: Broly - Il Film, su richiesta dei fan, ecco le anteprime in lingua originale

Anime Factory e The Space Cinema hanno il piacere di annunciare che Dragon Ball Super: Broly - Il Film avrà proiezioni, in anteprima, in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Per la felicità dei fan, le programmazioni si terranno il prossimo 27 febbraio, alle ore 20.00, presso i seguenti cinema del circuito The Space:

The Space Cinema Cerro Maggiore - Via F. Turati, 72, 20023 Cerro Maggiore MI

The Space Cinema Napoli - Viale Giochi del Mediterraneo, 80125 Napoli

The Space Cinema Bologna - Viale Europa, 5, 40128 Bologna

The Space Cinema Parco De' Medici - Via Salvatore Rebecchini, 3, 00148 Roma

The Space Cinema Vimercate - Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate MB

The Space Cinema Limena - Via Vincenzo Stefano Breda, 11, 35010 Limena PD

The Space Cinema Rozzano - Via Sandro Pertini, 20, 20089 Rozzano MI

The Space Cinema Silea - Via Sile, 8, 31057 Silea TV

The Space Cinema Pradamano - Via Pier Paolo Pasolini, 6, 33040 Pradamano UD

Le prevendite sono aperte. Basta affrettarsi e riservare un posto per non perdere l'unica occasione possibile per vedere in anteprima sul grande schermo Dragon Ball Super: Broly in versione originale.

Ecco la trama di Dragon Ball Super: Broly - Il Film: Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l'esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l'intero Universo! Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

