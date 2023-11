Dragon Ball: una figure Banpresto di Goku è in sconto grazie all’offerta Amazon

Tutti conoscono Dragon Ball o ne hanno sentito parlare almeno una volta nella loro vita. Stiamo parlando di un manga/anime che ha fatto sia la storia della carta stampata, che quella dell'animazione televisiva, giapponese e oltre, offrendo una serie di avventure ancora oggi saldamente ancorate all'immaginario pop del mondo. Al centro di tutto troviamo il personaggio di Goku; iconico, immortale e citato in ogni dove. Lui resta la manifestazione più palese di uno spirito creativo che non si è mai spento negli anni.

E se vi dicessimo che su Amazon una sua figure Banpresto è attualmente in offerta? Avete capito bene, sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 32,27€, con uno sconto del 26% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente a qualche informazione aggiuntiva sul prodotto, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure di Dragon Ball estremamente classica

Nel dettaglio la figure Dragon Ball di Goku in questione viene così descritta su Amazon: "Basata sull'Anime Giapponese Dragon Ball Z è una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola sigillata (ecologica), ed è importato legalmente e con licenza Banpresto. Supporto base incluso".

Se anche voi siete fan storici di Dragon Ball, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure di Goku come questa su Amazon. L'estetica e i colori immediatamente riconoscibili dagli appassionati ne fanno un must buy imperdibile, perfetto anche come idea regalo per un'occasione speciale.

