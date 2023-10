Dragon Ball: Daima, trailer per la nuova serie anime sul giovane Goku

Dopo anni di attesa, l'annuncio è arrivato nel corso dell'ultimo New York Comic Con.

Nel corso dell'ultimo New York Comic Con, è stato diffuso in streaming il teaser trailer di Dragon Ball: Daima, nuova serie anime della saga che avrà per protagonista il giovane Goku e che arriverà nel 2024.

Come suggerito dal filmato, la serie seguirà Goku e i suoi amici dopo il loro ringiovanimento. Vediamo scene di combattimento tra Goku e Vegeta, oltre a gran parte del cast di nuovo giovane. I dettagli al di là di questo sono scarsi al momento, ma ciò che è già stato mostrato sembra già entusiasmante per i fan della serie, poiché promette di riportare la saga alle sue radici.

Dragon Ball Super: novità in arrivo per la serie anime?

Dragon Ball: Daima si svolgerà qualche tempo prima della fine di Dragon Ball Z, ma non è chiaro in che punto si inserirà nella linea temporale del franchise o se prenderà come canone GT o Super.

Quando torna Dragon Ball: Super?

L'anime di Dragon Ball Super si è ufficialmente concluso nel 2018 con la fine dell'arco del Torneo del Potere. La serie è tecnicamente continuata con l'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero, ma si tratta di un'aggiunta completamente diversa dalla serie anime di Dragon Ball Super che i fan speravano. Ci sono ancora due corposi archi di manga da adattare, quindi il ritorno di Super non è da escludere.