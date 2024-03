Dragon Ball, prime immagini dell'impressionante parco a tema in Arabia Saudita

Sono iniziati i lavori di costruzione di un gigantesco parco a tema dedicato a Dragon Ball, che verrà realizzato in Arabia Saudita. Si tratta del primo parco di questa grandezza dedicato al manga e anime del compianto Akira Toriyama.

Oltre 500.000 metri quadrati e più di 30 giostre e attrazioni sono previsti per il parco a tema Dragon Ball, che viene pubblicizzato dalla compagnia come un'esperienza che renderà onore a Son Goku e agli altri personaggi principali che compongono l'epico manga shonen di Akira Toriyama.

Di seguito, il comunicato stampa che presenta il progetto:

"La Qiddiya Investment Company, con sede in Arabia Saudita, ha annunciato che costruirà l'unico parco a tema Dragon Ball al mondo come parte del suo progetto "Qiddiya"! Il parco a tema Dragon Ball avrà un'estensione di oltre 500.000 metri quadrati e sarà caratterizzato da sette aree diverse che ricreeranno vari luoghi iconici della serie originale, come la Kame House, la Capsule Corporation e il Pianeta di Beerus. Nel parco i visitatori potranno vivere un'avventura con Goku e i suoi amici nel mondo di Dragon Ball, dall'inizio dell'anime fino a Dragon Ball Super!".

Non solo quindi un parco per i fan di lunga data, ma anche per i nuovi, vista l'inclusione delle ultime run dell'anime e manga. Di seguito il trailer di presentazione:

Il comunicato prosegue: "Questo parco a tema sarà caratterizzato da cinque giostre all'avanguardia che faranno parte di un programma di oltre 30 attrazioni! E se questo non fosse già abbastanza eccitante, è prevista anche la costruzione di uno Shenron alto 70 metri, che conterrà al suo interno un roller coaster di grandi dimensioni! Inoltre, nel parco saranno disponibili hotel e ristoranti completamente attrezzati per consentire ai fan di immergersi nel mondo di Dragon Ball per un'intera giornata di divertimento".

"È stato un vero motivo di orgoglio per la nostra azienda essere il principale consulente creativo per il parco tematico di Dragon Ball", ha dichiarato Cecil D. Magpuri, CEO di Falcon's Beyond. "Qiddiya Investment Company, Toei Animation e il nostro team condividono la visione di reimmaginare il mondo dell'intrattenimento e di deliziare i consumatori in modi nuovi e innovativi. Questo parco a tema farà proprio questo".

Polemiche per la scelta della location

Molti fan hanno espresso la loro totale insoddisfazione per la scelta di Toei di collocare il parco in Arabia Saudita, un paese con una lunga storia di abusi, maltrattamenti alle donne e negazione dei diritti alle persone LGBTQ+. Un gran numero di appassionati nordamericani di DBZ ha espresso il proprio disappunto per il fatto che il parco non sarà situato in Giappone.

Qiddiya è uno dei megaprogetti miliardari dell'Arabia Saudita, città artificiali di rapida costruzione che saranno cruciali per gli obiettivi della Visione 2030 dell'Arabia Saudita, che mira ad affermare la nazione come un'economia fiorente e una società vibrante.