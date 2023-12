Dragon Ball: una spettacolare figure Banpresto di Broly, da Super, è scesa di prezzo su Amazon

Nel corso delle ere il personaggio di Broly, fra i tantissimi altri introdotti da Akira Toriyama nel mondo di Dragon Ball, è riuscito a far breccia nel cuore dei fan al punto di diventare una vera e propria leggenda senza tempo. Con l'arrivo di Super, Broly ha trovato una nuova caratterizzazione narrativa che ne ha approfondito le origini in maniera differente dal passato, arrivando comunque a convincere gli appassionati che ancora seguono le gesta di Goku e company.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, una fighissima figure Banpresto di Broly, da Dragon Ball Super, è in offerta? Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 59,90€, con uno sconto del 19% sul prezzo segnato in precedenza (74,00€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure Dragon Ball di Broly imperdibile

Su Amazon la figure Dragon Ball di Broly in questione viene così descritta e introdotta: "Arriva finalmente Broly di Dragon Ball Super, dalla linea di figure Banpresto BWFC Banpresto World Figure Colosseum".

Dragon Ball: Daima, trailer per la nuova serie anime sul giovane Goku

Con un'altezza indicata di 19 cm, questa figure di Broly ne rispecchia tutta la rabbia disumana e fuori da ogni possibile limite all'interno di un mondo immaginario piuttosto ampio. In questo caso stiamo parlando di un elemento da collezione apparentemente curato nel dettaglio, dal punto di vista estetico, e perfetto per i fan di tutte le età sia da collezione che come ipotetica idea regalo, magari in vista del periodo natalizio. La posa iconica e la fascinazione generale verso la storia di un personaggio che da sempre aleggia nell'immaginario di Dragon Ball, alimentano ulteriormente l'appeal di una statua come questa.