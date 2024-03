Dragon Ball: su Amazon il diorama dell'arena Tenkaichi è in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera 2024 su Amazon consiglia in ambito collezionismo e gadget. Fra tutti i luoghi più iconici presenti nell'universo narrativo di Dragon Ball, l'arena dei tornei di arti marziali spicca sicuramente fra i più importanti e ricordati dagli appassionati. Potremmo quasi definire questo posto come il simbolo più diretto dell'intrinseca e combattiva anima del manga di Akira Toriyama. Questo perché su quelle mattonelle grigie si sono disputati alcuni deggli scontri più iconici e importanti di tutte le saghe, rappresentando sia un luogo di crescita che di apprendimento doloroso e rivalsa.

Per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, è possibile recuperare il diorama dell'arena Tenkaichi Budokai in offerta. Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 30,99€, con uno sconto del 34,05% sul prezzo indicato. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il diorama di Dragon Ball su Amazon

Su Amazon il diorama dell'arena Tenkaichi Budokai viene così introdotto nella sezione "descrizione prodotto": "L'arena Tenkaichi Budokai misura 29 x 39 x 26 cm e pesa 1,1 kg. Si tratta di un vero e proprio emblema della saga di Dragon Ball. Esponi la tua intera collezione di action figure di Dragon Ball per ricreare le leggendarie battaglie di Tenkaichi Budokai. Il diorama in questione è personalizzabile: inclina l'insegna, distruggi una parete, crea un foro nel pavimento. Colleziona tutti i giochi Dragon Ball Super di Bandai".

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito. Non lasciatevi scappare queste offerte su Amazon, insieme a tutte le altre.