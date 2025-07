Dragon Ball, per l'anniversario dei 40 anni, apre il primo store ufficiale della saga di Akira Toriyama

In occasione del 40° anniversario del debutto del manga, Toei Animation annuncia l'apertura del primo negozio ufficiale di Dragon Ball a Tokyo, in collaborazione con Shueisha e Bird Studios. Sarà uno spazio permanente dedicato alla saga, con oggetti esclusivi e collezionabili. Un omaggio al creatore Akira Toriyama, scomparso prima della ricorrenza.

Apre a Tokyo il primo store ufficiale di Dragon Ball

Il 2025 sarà un anno scolpito nella memoria degli appassionati di Dragon Ball: non solo per il peso emotivo lasciato dalla scomparsa del maestro Akira Toriyama, ma anche per l'arrivo di una notizia che sa di evento storico. Toei Animation, in collaborazione con Shueisha e Bird Studios, ha annunciato l'apertura del primo negozio ufficiale permanente dedicato esclusivamente al franchise.

Dopo decenni di pop-up store sparsi per il globo, arriva finalmente a Tokyo una "Capsule Corp." reale, un punto di riferimento tangibile per chi ha viaggiato per anni tra Goku e compagni. Sebbene la data precisa sia ancora riservata, l'inaugurazione è prevista per questo autunno, come rivelato dal comunicato ufficiale.

Il negozio promette non solo merchandising esclusivo e articoli da collezione a tiratura limitata, ma una vera immersione nell'universo narrativo che ha formato generazioni intere. "Le persone troveranno articoli imperdibili e novità a tempo limitato: sarà la meta ideale per i fan irriducibili di Dragon Ball," recita il comunicato. Una promessa che sa di rito collettivo, in un anno già fortemente segnato dalla commemorazione dell'autore, scomparso il 1° marzo 2024, poco prima del quarantesimo anniversario del manga, pubblicato per la prima volta nel novembre 1984.

La portata di Dragon Ball è sempre stata planetaria, eppure fino a oggi mancava un santuario ufficiale dove canalizzare tutta la nostalgia e la devozione. Con questo store, il Giappone si riallinea ad altre potenze dell'animazione come One Piece e Pokémon, che da tempo contano su boutique dedicate. Ma Dragon Ball, più di ogni altro, è il vero ambasciatore dell'anime nel mondo: dalle maratone televisive su Toonami negli USA, ai raduni di piazza in America Latina, fino ai tributi istituzionali come quello del presidente francese, la serie ha scolpito il suo spirito combattivo nella cultura pop di ogni latitudine.

E ora, mentre l'anime conquista nuovi record di visibilità nel 2025, Toei e soci rilanciano anche sul fronte cartaceo con una nuova edizione da collezione: il Double Cover Box, che raccoglie i 42 volumi del manga originale arricchiti da illustrazioni dei più grandi nomi del fumetto nipponico. Perché a 40 anni dalla sua prima apparizione, Dragon Ball continua a fondere passato e futuro come se stesse preparando la prossima trasformazione.