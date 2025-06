Dracula: il vampiro di Luc Besson nel trailer con Caleb Landry Jones, nel cast anche Matilda De Angelis

Un Dracula innamorato e tormentato immerso in atmosfere antiche e maestose. Questo è quanto emerge dal primo suggestivo trailer di Dracula: A Love Tale, rilettura del mito del vampiro ad opera di Luc Besson che arriva a poca distanza dal Nosferatu di Robert Eggers.

Il francese Besson accantona in parte l'orrore scegliendo di concentrarsi sull'aspetto romantico del vampiro e sul suo tormento per la perdita della moglie, a cui segue la maledizione di Dio che lo trasformerà in un vampiro. Mentre nel romanzo originale di Bram Stoker il Conte salpa alla volta dell'Inghilterra a bordo della nave Demeter, la versione di Besson si concentrerà sull'inizio della vita di Dracula e sul suo rapporto con la moglie.

A interpretare il principe Vladimir sarà Caleb Landry Jones, già diretto da Luc Besson in DogMan di Besson e qui chiamato a un'altra camaleontica performance. Quando sua moglie viene uccisa, il principe del XV secolo rinuncia a Dio e diventa un vampiro. Secoli dopo, nella Londra del XIX secolo, Vlad vede una donna che somiglia alla sua defunta moglie e la insegue, segnando il proprio destino. Nel cast anche Zoë Bleu Sidel, figlia di Rosanna Arquette, Christoph Waltz, Matilda de Angelis e Guillaume de Tonquédec.

Che cosa accade in Dracula: A Love Tale

Nel XV secolo il principe Vladimir (Caleb Landry Jones) rinnega Dio dopo la brutale e crudele perdita della moglie. Una maledizione cade sulla sua testa, trasformandolo in vampiro e condannandolo alla vita (e alla sofferenza) eterna. Diventa Dracula. Costretto a vagare per i secoli, gli rimane una sola speranza: ritrovare il suo amore perduto.

Scritto e diretto da Luc Besson, Dracula: A Love Tale è prodotto da Virginie Besson-Silla, moglie di Besson. A firmare le musiche sarà Danny Elfam, collaboratore abituale di Tim Burton.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le reazioni degli utenti al trailer non si sono fatte attendere. A molti non sono sfuggite le somiglianze col Dracula di Coppola, che diverge in vari aspetti dal romanzo originale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dracula: A Love Tale uscirà nelle sale francesi il 30 luglio, al momento il film è ancora privo di distribuzione italiana.