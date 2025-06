Dr. Stone: svelata la data d’uscita della seconda parte della stagione finale

La stagione conclusiva di Dr. Stone entra nel vivo: ** la seconda parte della stagione finale debutterà il 10 luglio 2025**. Dopo la traversata in Nord America, il Regno della Scienza salpa verso il Sud America alla ricerca dell'origine della pietrificazione.

Dr. Stone: la corsa alla verità prosegue

La scienza non dorme mai, e neanche Senku. Dopo aver messo piede in Nord America alla fine della prima parte della stagione finale, il geniale protagonista di Dr. Stone si prepara a solcare nuovi mari. Il secondo atto, atteso per il 10 luglio 2025, si inserisce nella programmazione anime estiva con il preciso intento di alzare la posta in gioco. A bordo della Perseus, il Regno della Scienza punta ora al Sud America, nella speranza di scoprire l'origine del raggio pietrificante che ha azzerato la civiltà. "Secondo i miei calcoli, il Giappone è stato l'ultimo colpito. Quindi l'epicentro deve trovarsi dall'altro lato del globo", ha dichiarato Senku, e le sue formule raramente sbagliano.

Il protagonista di Dr. Stone

Nel frattempo, il suo ex mentore Dr. Xeno - già introdotto nella scorsa stagione - è più centrale che mai, con una base scientifica avanzata costruita in terra straniera. Ma non è tutto oro ciò che scintilla: Stanley, il cecchino implacabile, li insegue con l'intenzione di eliminare chiunque non porti il nome di Xeno. Il trailer rivela un'ambientazione rigogliosa e pericolosa, anticipando l'entrata nel vivo della battaglia finale.

Il secondo atto inizierà con il capitolo 170 del manga e dovrebbe adattare l'intero South America Arc insieme al successivo New Stone World Arc. A differenza dei loro avversari, il Regno della Scienza combatte con l'intelligenza come arma principale: niente sangue, niente uccisioni, solo soluzioni. Un ideale che rende ogni scontro più arduo ma anche più significativo. Il contrasto tra Senku e Stanley si preannuncia come il punto di rottura definitivo: un conflitto tra due visioni del futuro, tra la logica della forza e quella del progresso.

La chiusura dell'opera è ormai dietro l'angolo. Dopo questo atto, toccherà agli archi Globetrotting e Moon Mission traghettare i fan verso la fine del viaggio. L'anime, tratto dal celebre manga di Riichiro Inagaki e Boichi, si conferma ancora una volta una riflessione pop su quanto la conoscenza - quella vera, condivisa e costruttiva - possa essere il vero motore della rinascita.