Dr. Stone verso il gran finale: il nuovo trailer per gli ultimi episodi in arrivo su Crunchyroll

Il finale di Dr. Stone si avvicina: durante il Jump Festa 2026 è stato presentato un nuovo trailer degli episodi conclusivi, insieme a una key visual inedita e all'attesissimo debutto di Sai Nanami nella stagione finale Science Future.

Dopo anni di calcoli, esperimenti improvvisati e visioni scientifiche portate avanti con ostinata lucidità, Dr. Stone entra nella sua fase conclusiva. Il nuovo trailer degli episodi finali anticipa una chiusura ambiziosa, pronta a tirare le somme di un viaggio che ha riscritto le regole dello shonen.

Science Future: la rotta finale del Regno della Scienza

Basato sul manga pluripremiato di Riichiro Inagaki e Boichi, l'anime di Dr. Stone si avvia alla conclusione nell'aprile 2026, all'interno del palinsesto primaverile. Il manga ha già salutato i lettori nel 2023, e da allora il percorso animato è stato pianificato con precisione quasi scientifica: una stagione finale, intitolata Science Future, suddivisa in tre cour. I primi due sono già andati in onda, lasciando ora spazio all'atto conclusivo, quello in cui ogni enigma è chiamato a trovare una risposta.

Il nuovo trailer e la key visual, presentati durante il Jump Festa 2026, mostrano chiaramente l'asse centrale di questo finale: il confronto tra Senku e Dr. Xeno, due menti brillanti, speculari e opposte, finalmente poste sullo stesso piano. L'immagine li ritrae uno di fronte all'altro, come se l'intera storia fosse sempre stata una lenta marcia verso questo incontro. Gli episodi conclusivi riprenderanno dalla fine della terza stagione, seguendo il Regno della Scienza nel suo viaggio verso il Nord America a bordo della Perseus, con un obiettivo che ha il sapore dell'utopia: costruire un razzo per raggiungere la Luna e affrontare il misterioso Why-Man.

La posta in gioco è più alta che mai. Per realizzare l'impresa servono risorse rarissime, dal platino alle leghe speciali, fino a un elemento apparentemente banale ma cruciale come il mais. È proprio questa ricerca a condurre il gruppo dall'altra parte del mondo, dove li attende una scoperta destabilizzante: Dr. Xeno, ex mentore di Senku, ha già costruito una struttura avanzata e può contare su alleati pronti a difenderla.

Sai Nanami e l'ultimo tassello dell'equazione

Se il trailer suggerisce un crescendo narrativo, è l'introduzione di Sai Nanami a dare al finale un'ulteriore vibrazione. Personaggio amatissimo nel manga, Sai fa finalmente il suo debutto animato negli episodi conclusivi, anche se per ora solo con una breve apparizione. Il sito ufficiale dell'anime ha già condiviso il suo character design e anticipato nuovi annunci legati a lui, definendolo il matematico più brillante dell'umanità. Un titolo che, nel mondo di Dr. Stone, pesa come una promessa.

Dr. Stone: una scena dell'anime

La sua presenza non è un semplice cameo, ma una necessità narrativa. Per costruire un'astronave serve una mente capace di dominare numeri e modelli teorici a un livello estremo, e Ryusui sa esattamente chi può completare il puzzle. In un racconto che ha sempre celebrato il lavoro di squadra e l'intelligenza collettiva, Sai rappresenta l'ultimo tassello mancante, quello che trasforma l'ambizione in possibilità concreta.

Nel frattempo, il Regno della Scienza deve affrontare le ultime resistenze, guidate da Stanley e dal suo gruppo, mentre la civiltà pietrificata attende di essere definitivamente riportata alla luce dopo migliaia di anni. Dr. Xeno, ora alleato, diventa una risorsa inestimabile, ma il vero cuore del racconto resta l'idea che il progresso non sia mai opera di un singolo, bensì il risultato di un equilibrio fragile tra conoscenza, fiducia e visione.

Con il numero di episodi finali ancora non ufficializzato, ma probabilmente intorno ai dodici, Dr. Stone si prepara a chiudere il cerchio su Crunchyroll, piattaforma che ospiterà anche questo ultimo cour. Un addio che non punta sull'enfasi, ma sulla coerenza, fedele fino all'ultimo al suo mantra più profondo: la scienza come atto di speranza.