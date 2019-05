Downton Abbey: il trailer del film ispirato alla popolare serie tv

Downton Abbey si prepara ad accogliere la regina e il re d'Inghilterra nel trailer ufficiale del film ispirato alla longeva serie tv britannica. I personaggi ancora amatissimi dal pubblico, infatti, si preparano a tornare sul grande schermo a partire dal 13 settembre 2019 (in Italia sarà distribuito dal 24 ottobre).

Tutti i fan dello show sono pronti a tornare nelle atmosfere di primo Novecento e nella fittizia tenuta della famiglia Crawley, ideata dalla fantasia di Julian Fellowes, che, in occasione del film, ospiterà due nuovi "inquilini per un giorno" davvero speciali, come ci informa la clip. Si tratta dei reali britannici, la cui visita metterà decisamente in subbuglio gli abitanti della tenuta.

Ecco il trailer di Downton Abbey:

Nel filmato di oltre 2 minuti in effetti i reali non vengono mai mostrati, in compenso si percepisce benissimo lo stato di fibrillazione di ciascuno degli abitanti d Downton Abbey. Dai membri della famiglia Crawley fino ai domestici: tutti vogliono rendere memorabile il grande giorno, senza lasciare il minimo dettaglio al caso. Per questo Lady Mary ( Michelle Dockery) decide che è il caso di chiedere il prezioso aiuto del vecchio Carson (Jim Carter), e lui le assicura "Sarò lì di buon mattino". Quando finalmente il re e la regina arrivano alla tenuta, ogni cosa è perfetta, compresa i padroni di casa, Lord e Lady Grantham (Hugh Bonneville e Elizabeth McGovern).

Per la regia di Michael Engler, il film è stato scritto da Gareth Neame e Liz Trubridge, con la partecipazione del creatore originario Julian Fellowes, che figura invece in veste di produttore. Nel cast troveremo Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton e Maggie Smith. Tra le new entry Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, Stephen Campbell Moore e Imelda Staunton, che darà vita a un mini reunion a tema Harry Potter con Maggie Smith.