Downton Abbey: il poster di The Grand Finale ricorda che è il momento di dire addio

Michelle Dockery è ritratta nel poster di Downton Abbey: The Grand Finale, il terzo film che concluderà la storia dei personaggi.

Downton Abbey 3, film intitolato The Grand Finale, ha ora un poster che anticipa l'arrivo nelle sale dell'ultimo capitolo della storia iniziata con la serie diventata cult.

La locandina ribadisce che 'è arrivato il momento di dire addio' e ritrae Lady Mary, la protagonista, mentre cammina per i corridoi dell'amata residenza della sua famiglia.

Gli interpreti di Downton Abbey 3

Focus Features ha annunciato che Downton Abbey: The Grand Finale arriverà nei cinema americani il 12 settembre.

Il terzo film, oltre a Michelle Dockery che è ritratta nella locandina diffusa online, può contare su un cast composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale, Dominic West, Penelope Wilton, Arty Froushan, Joely Richardson, Paul Copley e Douglas Reith.

Ecco il poster:

Downton Abbey: The Grand Finale, il poster del film

La trama non è stata per ora annunciata, anche se è stato anticipato che sul grande schermo ci sarà spazio anche per un omaggio a Maggie Smith, indimenticabile interprete di Lady Violet.

Il team coinvolto nella realizzazione del film

La sceneggiatura è firmata da Julian Fellowes, creatore della serie e autore dei primi due lungometraggi. Alla regia è stato invece impegnato Simon Curtis, già dietro la macchina da presa di Downton Abbey II: Una Nuova Era.

I capitoli precedenti distribuiti nelle sale cinematografiche sono arrivati a un totale di 287,2 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

La storia della famiglia Crawley sta conquistando gli spettatori fin dal 2010, anno del debutto sugli schermi britannici con gli episodi della prima delle sei stagioni prodotte.