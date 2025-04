Downton Abbey: Il Gran Finale, Paul Giamatti ammette: "Senza Maggie Smith non è stato lo stesso"

Paul Giamatti ha confessato che recitare nel terzo e ultimo film di Downton Abbey, dal titolo Downton Abbey: Il Gran Finale, senza la compianta collega e amica Maggie Smith, non è stato lo stesso.

La veterana attrice britannica interpretava Violet Crawley, contessa madre di Grantham, nella serie in costume e nei due film successivi, prima di morire lo scorso settembre all'età di 89 anni.

Paul Giamatti spiega la sensazione provata in assenza di Maggie Smith

Il terzo e ultimo film del franchise, dal titolo Downton Abbey: Il Gran Finale, segna il ritorno del personaggio di Giamatti, Harold Levinson, dopo la sua apparizione nello speciale natalizio del 2013.

"Non è stato lo stesso senza di lei" confessa Giamatti "ma in un certo senso è sembrato tutto fatto in suo onore. In un certo modo, la sua presenza si percepisce ancora in ogni cosa. Non averla lì è ovviamente una perdita enorme ma tutti hanno continuato a recitare nello spirito che lei rappresentava".

Maggie Smith in una scena di Downton Abbey

Paul Giamatti ha ricordato l'esperienza di recitare al suo fianco:"Lavorare con lei la prima volta è stata una delle esperienze più belle di sempre, anche se in realtà non ho avuto molte scene con lei".

Il ritorno di Paul Giamatti in Downton Abbey

L'attore ha dichiarato di essere rimasto sorpreso per essere stato richiamato per ricoprire nuovamente il ruolo di Harold, fratello minore di Cora Crawley (Elizabeth McGovern).

"La cosa interessante per me è che mi abbiano contattato, perché pensavo di non avere un ruolo importante in questa storia. Ma la cosa buffa è che il mio personaggio ha un ruolo molto rilevante. Fa qualcosa di molto significativo nel film. Mi sono detto che fosse davvero buffo che mi abbiano richiamato per fare questa cosa così importante e decisiva".

Michelle Dockery in una scena di Downton Abbey

Giamatti recita al fianco di volti storici della saga come Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael e Michelle Dockery. Il film uscirà il prossimo 12 settembre.