Downton Abbey 3 conterrà un tributo a Maggie Smith

Il terzo film di Downton Abbey includerà un messaggio speciale in onore di Maggie Smith, scomparsa pochi mesi fa. Ad annunciarlo è stato il produttore esecutivo del franchise Gareth Neame.

Il produttore ha accennato ad un tributo che sarà incluso nel film ancora senza titolo, previsto nei cinema a settembre 2025. L'omaggio a Smith era in qualche modo già previsto perché la produzione aveva deciso di omaggiare la contessa Violet Crawley, il personaggio di Smith, dopo la morte del personaggio.

L'omaggio pianificato a Maggie Smith

"Il fatto che Dame Maggie stessa sia deceduta da allora penso che abbia aggiunto una vera e propria intensità emotiva ad una storia che avevamo comunque pianificato" ha dichiarato Neame.

Maggie Smith in una scena di Dowton Abbey

"La perdita della contessa vedova adesso appare maggiormente significativa, soprattutto vedendo gli attori interpretare personaggi che piangono la matriarca della famiglia. Ma vedo anche gli attori che piangono la matriarca dello show e sembra tutto più autentico" ha concluso il produttore.

La perdita di Maggie Smith è la fine di un'era

All'epoca della scomparsa di Maggie Smith, Gareth Neame rilasciò una dichiarazione:"Era un'attrice di tale levatura, il cui incredibile talento poteva spaziare dalla commedia brillante alla tragedia più profonda".

Neame condivise anche un ricordo:"È particolarmente significativo per me, che mio nonno abbia diretto una delle sue performance migliori in La strana voglia di Jean, per cui vinse il primo premio Oscar. È la fine di un'era. Jean Brodie e Violet Crawley sono solo due creazioni di una carriera straordinaria. Esiste una sola Maggie Smith e ci mancherà immensamente".