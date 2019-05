Downton Abbey: i nuovi poster del film, in attesa del trailer

Dwonton Abbey arriverà nei cinema e, in attesa del trailer inedito, ecco due nuovi poster dedicati ai protagonisti.

Downton Abbey tornerà sugli schermi, in questo caso cinematografici, per proseguire la storia della famiglia Crawley e online sono stati condivisi nuovi poster dell'atteso film.

Le immagini inedite mostrano i protagonisti riuniti ancora una volta, apparentemente pronti per una festa, e con abiti eleganti.

Il film di Downton Abbey arriverà nei cinema italiani il 24 ottobre e proseguirà il racconto che era rimasto in sospeso, riportando i fan della pluripremiata serie britannica nella tenuta della famiglia Crawley.

Il cast del progetto che proseguirà la storia sarà composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e Maggie Smith.

Tra i nuovi arrivi nell'aristocratico mondo ci saranno invece Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore.

Ecco le nuove immagini promozionali:

Downton Abbey: un'immagine promozionale del film

Downton Abbey: il poster del film

La sceneggiatura è stata scritta da Gareth Neame e Liz Trubridge, mentre la regia sarà di Michael Engler. Julian Fellowes, creatore della serie, sarà coinvolto come produttore.

