Doppio Gioco, la nuova serie da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta

Da questa sera, martedì 27 maggio, su Canale 5 prende il via in prima serata Doppio Gioco, una nuova serie ricca di tensione, mistero e colpi di scena prodotta da RTI e Fabula Pictures con la regia di Andrea Molaioli. Un racconto avvincente che intreccia azione, emozioni e segreti, pronto a conquistare il pubblico con una storia originale e coinvolgente ambientata nel mondo dello spionaggio e delle indagini sotto copertura.

La trama di Doppio Gioco

La protagonista è Daria Giraldi, una giovane donna che ha ereditato dal padre un talento particolare: è in grado di leggere le persone attraverso l'osservazione dei gesti, dei comportamenti e dei segnali più impercettibili. Questo dono, affinato sin da bambina con l'aiuto del padre grazie al gioco del poker, è diventato per lei uno strumento per sopravvivere e guadagnarsi da vivere.

La sua vita cambia radicalmente quando i Servizi Segreti la contattano per un incarico sotto copertura: individuare e incastrare un pericoloso criminale internazionale noto come Gemini. Ma quando Daria lo incontra per la prima volta, qualcosa la scuote: quell'uomo le sembra stranamente familiare. Mentre porta avanti la missione assegnatale dal Maggiore Ettore Napoli , Daria si trova coinvolta in un gioco ancora più complesso, dove la verità sembra sfuggire tra le carte e i sentimenti rischiano di superare i confini professionali.

Doppio gioco. Alessandra Mastronardi e Simone Liberati in una scena della serie.

Anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio conosciamo Daria, una brillante giocatrice di poker condannata per truffa e gioco d'azzardo, ora costretta a scontare la pena nei servizi sociali. Durante un turno all'aeroporto, fa un incontro inaspettato che le lascia il segno. Seguita da vicino dal fratello Davide, che è anche il suo avvocato, Daria è osservata con attenzione dal Maggiore Ettore Napoli, ufficiale della Guardia di Finanza incaricato di monitorarla.

Daria Giraldi e suo fratello Davide

Nonostante lo scetticismo iniziale, Ettore la recluta come agente sotto copertura, su pressione del suo superiore Longardi, per stanare Gemini, figura chiave di un cartello criminale. Durante le prime prove sul campo, Daria dimostra sangue freddo, prontezza e straordinaria intuizione. Accetta la missione, ma non rivela quel dubbio che la tormenta: chi è davvero Gemini? E se fosse qualcuno legato al suo passato? Intanto, tra lei e il Maggiore Napoli sembra nascere qualcosa che va oltre il semplice rapporto lavorativo.

Quante puntate ha la serie di Canale 5

Doppio Gioco è composto da otto episodi, che Mediaset ha scelto di proporre in quattro prime serate. Ogni appuntamento include due puntate consecutive dello spy thriller, la cui conclusione è prevista - salvo cambiamenti nei palinsesti - per il 17 giugno 2025.

Il cast

Alessandra Mastronardi è Daria Giraldi

è Daria Giraldi Max Tortora interpreta Gemini alias Rolando Infantino

interpreta Gemini alias Rolando Infantino Simone Liberati è Ettore Napoli

è Ettore Napoli Domenico Diele veste i panni di Davide Giraldi

veste i panni di Davide Giraldi Kyshan Wilson è Jamilah

è Jamilah Diego Ribon è Longardi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Doppio Gioco: il Trailer