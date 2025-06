Doppio Gioco, anticipazioni seconda puntata stasera su Canale 5: Daria vuole rivedere Gemini

La seconda puntata di Doppio Gioco va in onda stasera martedì 3 giugno su Canale 5: Daria, ancora scossa dai fatti dell'hotel The Rome, prova a rintracciare Gemini per scoprire tutta la verità.

Questa sera, martedì 3 giugno, alle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la seconda attesissima puntata di Doppio Gioco, la nuova serie tv diretta da Andrea Molaioli e prodotta da RTI in collaborazione con Fabula Pictures. Un thriller avvincente tra spionaggio, intrighi e identità nascoste, che vede protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di Daria Giraldi, una brillante ex giocatrice di poker costretta a collaborare con i servizi segreti italiani.

Dove eravamo rimasti

Nella prima puntata abbiamo conosciuto Daria, abile bluffatrice condannata per truffa e gioco d'azzardo, ora affidata ai servizi sociali. Un incontro casuale all'aeroporto le cambia la vita: diventa un'agente sotto copertura per conto del Maggiore Ettore Napoli, deciso a usarla per smascherare un potente cartello criminale. Messa alla prova, Daria sorprende per intelligenza e sangue freddo, entrando in un mondo pericoloso dove nulla è come sembra.

Anticipazioni seconda puntata: cosa succede stasera

Ancora scossa da quanto accaduto all'hotel The Rome, Daria è ossessionata dall'idea di rintracciare Gemini, figura misteriosa e apparentemente chiave nell'indagine. Riesce a infiltrarsi in una nuova partita di poker, prendendo il posto dell'uomo e affrontando Monti, suo socio in affari. È una mossa rischiosa, ma le consente di raccogliere nuove, fondamentali informazioni.

Simone Liberati, Alessandra Mastronardi e Max Tortora

Intanto, Ettore Napoli è sempre più preoccupato per la sicurezza della ragazza: la tensione tra lui e Daria cresce, mentre tra i due si insinua un'intesa sempre più forte e pericolosa. Le cose si complicano ulteriormente quando Davide, il fratello di Daria, incrocia per caso Gemini e pretende spiegazioni dalla sorella sul ruolo che l'uomo ha nella sua vita. Daria è così davanti a un bivio: dirgli tutta la verità o continuare a tacere.

Decisa a non compromettere l'indagine con dubbi o esitazioni, Daria sceglie di agire da sola. Ma il cammino verso la verità si fa sempre più tortuoso, tra pericoli imprevisti, vecchie ferite e nuove ombre che si allungano sul suo passato e presente.

Quante puntate ha la serie di Canale 5

Doppio Gioco è composto da otto episodi, che Mediaset ha scelto di proporre in quattro prime serate. Ogni appuntamento include due puntate consecutive dello spy thriller, la cui conclusione è prevista - salvo cambiamenti nei palinsesti - per il 17 giugno 2025.

Il cast

Alessandra Mastronardi è Daria Giraldi

è Daria Giraldi Max Tortora interpreta Gemini alias Rolando Infantino

interpreta Gemini alias Rolando Infantino Simone Liberati è Ettore Napoli

è Ettore Napoli Domenico Diele veste i panni di Davide Giraldi

veste i panni di Davide Giraldi Kyshan Wilson è Jamilah

è Jamilah Diego Ribon è Longardi

Dove vedere Doppio Gioco in Tv e streaming

La seconda puntata della serie italiana sarà trasmessa questa sera, martedì 3 giugno alle 21.20 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate nella sezione on demand. Qui trovate la prima puntata.