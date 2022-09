Don’t Worry Darling: la Warner Bros. e 40 membri della troupe rispondono alle voci sulle presunte controversie

Il co-presidente e CEO di Warner Bros. e 40 membri della troupe che hanno lavorato a Don't Worry Darling, il nuovo film di Olivia Wilde, hanno rilasciato delle dichiarazioni smentendo le controversie e lodando la regista come "un leader incredibile che era presente e coinvolto in ogni aspetto della produzione", negando anche il presunto alterco tra la Wilde e Florence Pugh.

Don't Worry Darling: Olivia Wilde durante una scena del film

"Non c'è mai stato nessun litigio tra la regista e la troupe, per non parlare di un membro del nostro cast", afferma la dichiarazione, firmata da persone che hanno lavorato a ogni livello della produzione: dalla sceneggiatrice e produttrice Katie Silberman agli elettricisti.

"Come troupe, abbiamo evitato di affrontare gli assurdi pettegolezzi che circondano il film, ma sentiamo il bisogno di correggere le fonti anonime citate in un recente articolo. Qualsiasi accusa su un comportamento non professionale sul set di Don't Worry Darling è completamente falsa", si legge nella dichiarazione della troupe.

Don't Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles

Secondo quanto riportato da IndieWire, è recentemente stata pubblicata anche la seguente dichiarazione di Michael De Luca e Pam Abdy, co-presidenti e CEO di Warner Bros. Pictures: "Siamo così orgogliosi del lavoro che Olivia Wilde ha svolto realizzando questo film incredibilmente bello e divertente e non vediamo l'ora di collaborare di nuovo con lei. Lo studio è molto grato e riconoscente per l'instancabile supporto di Olivia nel dare vita alla sua visione."