Don't Worry Darling: Olivia Wilde ha basato il cattivo del film sullo psicologo Jordan Peterson

Olivia Wilde ha ammesso di aver basato il cattivo di Don't Worry Darling sullo psicologo Jordan Peterson, definito come 'l'intellettuale più influente del mondo occidentale'.

In un'intervista della rivista Interview, rilasciata da Olivia Wilde e dalla collega Maggie Gyllenhaal, la regista di Don't Worry Darling ha rivelato di aver basato il cattivo del film interpretato da Chris Pine su Jordan Peterson, celeberrimo psicologo e autore definito dal New York Times come "l'intellettuale attualmente più influente del mondo occidentale".

Nella pellicola Pine interpreta un carismatico leader di una setta di nome Frank, che a quanto pare è il leader del Victory Project. Il progetto sembra essere un'elegante community di coppie felicemente sposate nella Valley che in realtà nasconde alcuni segreti molto oscuri. Secondo la Wilde, la sua ispirazione per Pine è stata proprio Peterson, il quale è stato recentemente bannato da Twitter.

"Abbiamo basato quel personaggio su questo pazzo, Jordan Peterson, che è questo eroe pseudo-intellettuale della comunità degli incel", ha affermato la regista. "Gli incel sono fondamentalmente uomini, per lo più bianchi, che credono di avere diritto al sesso da parte delle donne. E credono che la società li abbia derubati, che il femminismo stia lavorando contro natura e che le donne debbano essere rimesse al proprio posto".

Per quanto riguarda il ruolo di Peterson nella genesi del villain e come le sue teorie, che molti giudicano intrinsecamente positive, brillanti e capaci di salvare vite, abbiano apparentemente ispirato il cattivo di Don't Worry Darling, Olivia Wilde ha dichiarato: "Jordan legittima alcuni aspetti del movimento degli incels perché è un ex professore, è un autore... viene preso sul serio".