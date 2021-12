Don't Look Up: svelata la scena in cui Jennifer Lawrence era "strafatta"

Jennifer Lawrence e Adam McKay hanno svelato i dettagli della scena di Don't Look Up girata dopo che l'attrice aveva fumato erba.

Don't Look Up contiene una scena in cui Jennifer Lawrence era alle prese con gli effetti di sostanze stupefacenti.

L'attrice aveva già parlato di quell'episodio che aveva suscitato grande ilarità tra i membri del cast e della troupe.

Nel film diretto da Adam McKay arrivato alcuni giorni fa su Netflix, il premio Oscar Jennifer Lawrence interpreta Kate, un'esperta in astronomia che viene mostrata anche mentre fuma marijuana e non esita a "sballarsi" in un paio di momenti della storia.

L'attrice ha deciso di scegliere un approccio molto realistico per interpretare alcune sequenze: nel film, dopo aver avuto la conferma di un'incombente apocalisse, Kate viene mostrata mentre fuma dell'erba durante un viaggio con destinazione Washington e, successivamente, nella sua stanza di albergo.

Jennifer Lawrence, tuttavia, ha deciso di essere davvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti in occasione delle riprese della scena in cui Kate e il Dottor Mindy riescono finalmente a parlare con il presidente Orlean della loro scoperta. McKay ha concesso all'attrice il permesso di fumare erba solo perché non aveva molte battute e Jennifer ha spiegato la sua scelta dichiarando: "L'ho fatto perché il mio personaggio si stava sballando nel film".

La situazione ha portato però a numerose battute dei suoi colleghi che l'hanno presa in giro per la situazione. Adam McKay ha invece risparmiato ulteriori problemi all'attrice durante i ciak della scena che vedeva coinvolti anche Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jonah Hill. Il filmmaker ha raccontato: "Continuavo a girarmi verso la mia script supervisor, Cate Hardman, dicendo 'Voglio dirle 'Ehi Jen, penso di avere l'idea di un monologo per te'. E poi guardavo Jen e pensavo 'Non posso farlo. Sarebbe troppo perfido'. Quindi l'ho lasciata in pace".