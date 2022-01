Don't Look Up, Ron Perlman risponde ai critici del film: "Fottetevi voi e la vostra presunzione"

Ron Perlman non ci sta e attacca duramente i detrattori di Don't Look Up, fhit Netflix che lo vede tra gli interpreti.

Ron Perlman attacca i critici del suo ultimo film, Don't Look Up, dove lo vediamo impegnato in un piccolo ruolo a fianco di Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Meryl Streep.

Don't Look Up: Ron Perlman in una scena del film

In Don't Look Up, il 71enne Ron Perlman interpreta l'ufficiale militare Benedict Drask, che viene scelto dal governo degli Stati Uniti per essere inviato nello spazio in missione per impedire la collisione di una cometa con la Terra. Missione che viene interrotta quando si scopre che la cometa potrebbe valere trilioni di dollari per i materiali che contiene.

Campione di ascolti su Netflix, Don't Look Up è stato accolto da critiche contrastanti, e attualmente ha un punteggio di 55% presso la critica, mentre il pubblico lo promuove con un 78% percento su Rotten Tomatoes.

Don't Look Up: la scena di nudo di Meryl Streep nasce da una sua improvvisazione

Parlando con The Independent, Perlman ha esternato i suoi sentimenti nei confronti dei detrattori del film esclamando:

"Fottetevi voi, la vostra presunzione, questa vostra importanza che vi date e questo bisogno che si autoalimenta di criticare una cosa solo per attirare l'attenzione".

Perlman - meglio conosciuto per il ruolo di protagonista nel franchise Hellboy - ha continuato: "Tutto ciò è corrotto. Ed è malato. Ed è contorto. Ma capisco che sia legato al fatto che Internet ha quasi ucciso il giornalismo. E ora il giornalismo sta cercando di fare tutto il possibile per conservare la propria importanza".