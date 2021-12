Don't Look Up: Leonardo DiCaprio si è tuffato in un lago ghiacciato per salvare il suo cane durante le riprese

Un retroscena imprevisto ha visto Leonardo DiCaprio costretto a tuffarsi in un lago gelato di Boston sul set di Don't Look Up per tirar fuori il suo cane.

Don't Look Up: Leonardo DiCaprio durante una scena

Nella commedia di Adam McKay, DiCaprio e Jennifer Lawrence interpretano due astronomi che tentano disperatamente di salvare l'umanità da una cometa che sta per abbattersi sul pianeta Terra. Ma come è emerso dal panel di EW, anche nella vita reale il divo è pronto a gesti eroici.

"La cosa più divertente è che Leo possiede questi due husky di salvataggio che sono due tornado assoluti", ha rivelato il regista Adan McKay. "Jonah Hill mi avrebbe mandato volentieri le foto del tuo cucciolo fatto a pezzi."

Interviene Jonah Hill, che durante le riprese ha vissuto con DiCaprio, spiegando che "a un certo punto i due cani sono caduti in un lago ghiacciato".

"Sì, e poi sono dovuto entrare in acqua. Vivendo in California non avevo capito che cosa si provi a entrare in un lago gelido" specifica Leonardo DiCaprio.

"Uno dei cani è caduto", spiega Jennifer Lawrence, "Leo si è buttato nel lago ghiacciato per salvare il cane e non appena ha spinto un cane fuori dallo stagno, l'altro è saltato dentro".

"L'altro ha iniziato a leccare quello che stava annegando e poi siamo finiti tutti insieme nel lago ghiacciato" precisa Leonardo DiCaprio.

"E sono sicura che tutti voi vi starete chiedendo, e me lo sono chiesto anche io, com'è andata a finire. Leo si è subito spogliato nudo in macchina" conclude la Lawrence.

Don't Look Up approderà su Netflix il 23 dicembre.